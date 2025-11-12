Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Bước tiến trong hành trình hội nhập quốc tế

P.V

Chương trình chào đón hơn 50 tân sinh viên Ấn Độ ngành Y khoa là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế. Đây là một trong những chiến lược quốc tế hóa giáo dục y khoa mà Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đang kiên định theo đuổi.

Ngày 11/11/2025, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU) tổ chức chương trình chào đón 52 tân sinh viên Ấn Độ ngành Y khoa khóa 2025, kết hợp tập huấn nội quy, quy chế đầu năm dành cho sinh viên quốc tế năm học 2025–2026.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Cao Tiến Đức – Hiệu trưởng BMU chia sẻ, sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế của BMU, khẳng định nỗ lực không ngừng của Nhà trường trong mở rộng hợp tác giáo dục y khoa với các quốc gia trên thế giới. Sự hiện diện của các sinh viên là minh chứng cho uy tín, chất lượng đào tạo và chiến lược quốc tế hóa giáo dục y khoa mà BMU đang kiên định theo đuổi.

anh-2-3760.jpg
Chương trình chào đón tân sinh viên Ấn Độ ngành Y khoa khóa 2025

Trong khuôn khổ chương trình, các tân sinh viên tham quan Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) – nơi thực hành lâm sàng trong chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, các sinh viên được tập huấn nội quy, quy chế đào tạo, quy định học vụ và công tác sinh viên, cũng như hướng dẫn về các quy định pháp luật Việt Nam dành cho người nước ngoài.

anh-1-302.jpg
GS.TS.BS Cao Tiến Đức - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại chương trình

Chia sẻ cảm xúc tại chương trình, bạn Ina – tân sinh viên Ấn Độ khóa 2025 cho biết: “Mình biết đến Trường đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông qua thầy giáo cũ. Thầy rất nhiệt tình, hướng dẫn mình trong suốt quá trình làm hồ sơ và giúp mọi thủ tục trở nên dễ dàng, suôn sẻ. Chính điều đó khiến mình cảm thấy tự tin để quyết định theo học tại BMU. Nhà lưu trú ở đây cũng rất tuyệt, có cả món ăn Nam Ấn và Bắc Ấn, nên dù ở xa quê hương, bọn mình vẫn cảm thấy như đang ở nhà vậy.”

anh-3-1499.jpg
Đại diện lãnh đạo Liên hiệp trao quyết định và tặng hoa chúc mừng

Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ đầu tiên trên địa bàn tnh

Cùng ngày, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Đây là chi hội cơ sở đầu tiên được hình thành trong hệ thống Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ trên địa bàn tỉnh. Ban Chấp hành Chi hội gồm 10 thành viên, do TS.BS. Lưu Viết Tĩnh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột làm Chi hội trưởng; ThS. Võ Hoàng Sơn – Trưởng phòng tuyển sinh giữ chức Chi hội phó, cùng các ủy viên là giảng viên, bác sĩ, cán bộ của nhà trường.

anh-4-8119.jpg
Đại diện lãnh đạo Liên hiệp tặng hoa chúc mừng BCH Chi hội mới ra mắt

Tại buổi lễ, thay mặt thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk – Ông Phan Đắc Hoan PCT Phụ trách và ông Niê Khánh Hải Phó chủ tịch Liên hiệp cùng đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ đã công bố và trao Quyết định chỉ định GS.TS.BSCC Cao Tiến Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ tỉnh Đắk Lắk.
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS.BSCC Cao Tiến Đức bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia Ban Thường vụ Hội. GS Cao Tiến Đức khẳng định sẽ cùng tập thể nhà trường và các thành viên Chi hội phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy các hoạt động hợp tác hữu nghị, trao đổi khoa học, giáo dục và y tế giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Trong thời gian tới, Chi hội dự kiến triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa: Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học về y học cổ truyền Việt Nam – Ấn Độ; giao lưu văn hóa, học thuật với sinh viên và đối tác Ấn Độ; thực hiện các chương trình thiện nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

P.V
#Hội nhập quốc tế #Y Dược Buôn Ma Thuột #Sinh viên Ấn Độ

