Kinh tế

Doanh nghiệp

Google News

Kangaroo Việt Nam – Nhật Bản:

Bước tiến mới trong hợp tác toàn cầu

PV

Năm 2024, nhà máy Kangaroo đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là “Nhà máy sản xuất máy lọc nước có tổng diện tích sử dụng lớn nhất Việt Nam”, mở ra một dấu mốc mới cho sự phát triển của thương hiệu nói riêng và trong ngành sản xuất gia dụng tại Việt Nam nói chung.

Với diện tích sử dụng hơn 100.000 m², nhà máy Kangaroo đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là “Nhà máy sản xuất máy lọc nước có tổng diện tích sử dụng lớn nhất Việt Nam” ngay trong lễ khánh thành vào tháng 1/2024. Theo thông tin hãng công bố, nhà máy được đầu tư hàng ngàn tỷ đồng và được xây dựng theo chuẩn quốc tế, hướng đến năng lực sản xuất lên đến 10 triệu sản phẩm mỗi năm. Đây là nơi hội tụ các dòng sản phẩm chủ lực của Kangaroo gồm máy lọc nước, bình nước nóng và thiết bị gia dụng, đáp ứng cả thị trường trong nước và xuất khẩu quốc tế.

nha-may-kangaroo-dat-ky-luc-nha-may-san-xuat-may-loc-nuoc-co-tong-dien-tich-su-dung-lon-nhat-viet-nam-copy.jpg
Nhà máy sản xuất máy lọc nước Kangaroo đạt kỷ lục Việt Nam

Điểm nổi bật nhất trong quá trình xây dựng và vận hành chính là sự hợp tác chiến lược với Tập đoàn Noritz – Nhật Bản, thương hiệu hơn 70 năm trong ngành gia dụng. Các chuyên gia Nhật Bản đã trực tiếp tham gia tư vấn, giám sát từ khâu thiết kế, lựa chọn trang thiết bị, đến quy trình tự động hóa sản xuất. Nhờ đó, toàn bộ quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng tại nhà máy Kangaroo tuân thủ chuẩn mực quốc tế về chất lượng và an toàn– những yếu tố tạo nên niềm tin vào sản phẩm chất lượng Nhật Bản.

Không chỉ đầu tư vào sản xuất, Kangaroo còn đầu tư mạnh mẽ vào Nghiên cứu và Phát triển. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Kangaroo được đặt ngay trong khuôn viên của nhà máy. Đây là nơi hội tụ đội ngũ chuyên gia Nhật Bản và các kỹ sư, liên tục nghiên cứu, thử nghiệm và đưa ra các công nghệ mới, đột phá. Nhiều sáng chế và công nghệ độc đáo từ Viện đã giúp Kangaroo trở thành doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và lọt Top 10 doanh nghiệp sở hữu nhiều bằng sáng chế nhất cả nước. Thành quả này đã góp phần đưa ra thị trường các sản phẩm tiên phong như máy lọc nước hydrogen, tủ đông, tủ mát, bình nước nóng, thiết bị nhà bếp và nhiều sản phẩm gia dụng thông minh khác.

vien-nghien-cuu-va-ung-dung-kangaroo.png
Viện Nghiên cứu và ứng dụng Kangaroo hội tụ đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học trong và ngoài nước

Khẳng định vị thế là doanh nghiệp gia dụng hàng đầu, tiên phong trong lĩnh vực máy lọc nước tại Việt Nam, đại diện Kangaroo chia sẻ: “Để dẫn đầu thị trường, không chỉ cần quy trình sản xuất quy mô lớn mà còn phải kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và luôn đổi mới, sáng tạo trong công nghệ. Đó là lý do chúng tôi đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng thời giám sát chặt chẽ mọi khâu sản xuất để mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất".

cac-chuyen-gia-nhat-ban-sfa.jpg
Quy trình sản xuất máy lọc nước được giám sát chặt chẽ và nghiêm ngặt bởi các chuyên gia Nhật Bản

Với năng lực sản xuất lớn, sự bảo chứng từ chuyên gia Nhật Bản và sức mạnh sáng tạo từ Viện Nghiên cứu, Kangaroo đang tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong tại Việt Nam, đồng thời ngày càng mở rộng ra nhiều thị trường quốc tế.

kangaroo-2025.png

Tại Kangaroo, máy lọc nước hydrogen ion kiềm là dòng sản phẩm chiến lược. Kangaroo cũng là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam được cấp bằng sáng chế độc quyền thiết bị tạo nước Hydrogen ion kiềm. Công nghệ này giúp tạo ra nguồn nước tốt cho sức khỏe. Với nền tảng sản xuất từ nhà máy Kangaroo – nhà máy sản xuất máy lọc nước có tổng diện tích sử dụng lớn nhất Việt Nam, sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt theo chuẩn Nhật Bản, đảm bảo độ bền và tính an toàn cao. Cùng với năng lực nghiên cứu và quy mô sản xuất hiện đại, Kangaroo tiếp tục mang đến thị trường những dòng máy lọc nước đạt chất lượng Nhật Bản, từ công nghệ tới kiểu dáng. Đây chính là minh chứng cho cam kết tiên phong công nghệ và dẫn dắt thị trường máy lọc nước Việt Nam.

PV
#Kangaroo Việt Nam – Nhật Bản: #Bước tiến mới trong hợp tác toàn cầu

