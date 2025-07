Mỹ: Buộc khách nam 60 tuổi rời máy bay vì quấy rối tình dục

Sự việc xảy ra trước giờ khởi hành, trong lúc chuyến bay đang bị trì hoãn vì sự cố kỹ thuật. Nhờ thời gian chờ này, tổ bay đã kịp thời xử lý tình huống, bảo vệ an toàn và tinh thần cho nữ hành khách bị ảnh hưởng.

Theo trang tin View From The Wing, người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi, ngồi ở ghế giữa, ban đầu có cuộc trò chuyện xã giao với nữ hành khách ngồi ghế lối đi. Tuy nhiên, chỉ sau vài câu hỏi thăm thông thường, người này bắt đầu đưa ra những bình luận khiếm nhã, đề cập đến ngoại hình của nạn nhân, cho rằng việc không có con thể hiện rõ trên cơ thể và đưa ra những so sánh thiếu tế nhị với vợ mình.

Một hành khách nam lớn tuổi đã bị buộc rời khỏi chuyến bay của hãng hàng không American Airlines vì có hành vi quấy rối tình dục đối với một nữ hành khách ngay trên khoang máy bay.

Đỉnh điểm, ông ta đặt tay lên đầu gối người phụ nữ, gợi ý cô nên ôm ông nếu máy bay rung lắc và liên tục hướng câu chuyện sang các chủ đề tình dục. Lời nói phản cảm nhất được ghi nhận là khi ông ta hỏi: “Nếu máy bay rơi, liệu có kịp làm một ‘cú chớp nhoáng’ không?”

Nạn nhân cho biết cô cảm thấy bị sốc và không thể phản ứng ngay vì các hành vi xảy ra rời rạc, xen kẽ trong cuộc trò chuyện.

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, tổ bay đã nhanh chóng phối hợp đổi chỗ cho nữ hành khách với một phi công có mặt trên chuyến bay - người tình nguyện ngồi cạnh hành khách nam. Nhân viên tại cổng ra máy bay cũng được thông báo để hỗ trợ.

Tuy nhiên, dù đã đổi chỗ, người đàn ông vẫn tiếp tục hành vi quấy rối khi nói những lời tục tĩu về nữ hành khách với viên phi công. Không dừng lại ở đó, ông còn chụp ảnh người phụ nữ mà không được sự cho phép và tỏ rõ sự tức giận khi bị yêu cầu đổi ghế.

Tiếp viên hàng không xác nhận hành khách này cũng có những phát ngôn không phù hợp với họ trong suốt thời gian chờ. Trước tình huống này, một đại diện dịch vụ khách hàng đã đến xin lỗi nạn nhân, thông báo rằng người đàn ông đã bị buộc rời khỏi máy bay và yêu cầu cô cung cấp lời khai phục vụ công tác điều tra của cảnh sát.

Trong suốt chuyến bay, nữ hành khách bị quấy rối đã được tổ bay chăm sóc.

Trong suốt chuyến bay sau đó, tổ bay liên tục hỏi thăm, hỗ trợ nước uống và đồ ăn nhẹ để đảm bảo nạn nhân cảm thấy an toàn và được chăm sóc.

Việc buộc hành khách rời máy bay được thực hiện ngay sau khi phi công và tiếp viên báo cáo về hành vi không phù hợp tiếp diễn. Hãng hàng không American Airlines khẳng định hành động này dựa trên bằng chứng rõ ràng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong tổ bay.

Trong bối cảnh ngành hàng không Mỹ tiếp nhận gần 900 triệu lượt hành khách mỗi năm, các tình huống gây rối không phải là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, sự việc lần này cho thấy quyết tâm của American Airlines trong việc xử lý nghiêm các hành vi quấy rối, đặc biệt khi liên quan đến an toàn và sự tôn trọng đối với hành khách.

Đại diện hãng cho biết: “Chúng tôi luôn đặt sự an toàn và thoải mái của khách hàng lên hàng đầu. Tổ bay của chúng tôi được đào tạo để xử lý các tình huống nhạy cảm một cách chuyên nghiệp, và sự việc lần này là minh chứng rõ ràng cho tinh thần trách nhiệm đó”.

Vụ việc hiện đang được chuyển giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.