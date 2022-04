Bừng thức và cất cánh

TP - Du lịch Hải Phòng chuẩn bị các sản phẩm kích cầu hấp dẫn, sản phẩm mới sau đại dịch để hút khách. Ông Vũ Huy Thưởng, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hải Phòng (ảnh) trao đổi với PV Tiền Phong về chiến lược đánh thức du lịch thành phố cảng.

Thưa ông, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thành phố mở cửa đón khách du lịch trở lại sẽ đối mặt với những thách thức nào?

Sau thời gian dài hạn chế đi lại để phòng chống dịch, nhu cầu đi du lịch để giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng của người dân đang tăng cao. Thời điểm này cũng là khởi đầu của mùa du lịch hè, vốn là thế mạnh của Hải Phòng với các sản phẩm đa dạng như: du lịch nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch sinh thái, du lịch thể thao.

Tuy nhiên, thời kỳ hậu COVID-19 lạm phát tăng, thu nhập của người dân sụt giảm, ảnh hưởng không nhỏ đến các quyết định lựa chọn điểm đến và sức chi tiêu của khách. Nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc đã đóng cửa khiến nguồn nhân lực du lịch suy giảm, nhiều lao động rời khỏi ngành, nhiều nơi cơ sở vật chất kỹ thuật xuống cấp. Tuy nhiên các doanh nghiệp đã cố gắng tháo gỡ vướng mắc để đầu tư phát triển các sản phẩm, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ du khách, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để mở cửa trở lại hoạt động du lịch. Không chỉ Hải Phòng, mà các địa phương khác cũng có những chuẩn bị tốt nhất để mở cửa đón khách, chúng tôi xác định sẽ đối mặt với sự cạnh tranh cao.

Để đạt được hiệu quả ngay từ khi mở cửa đón khách trở lại, Sở Du lịch có kế hoạch, giải pháp gì?

Trước khi vào mùa du lịch, Sở đã phối hợp với các đơn vị, địa phương nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch, tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 bổ sung, nhắc lại cho 100% cán bộ, người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Địa phương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp rà soát lao động trong lĩnh vực du lịch bị biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh để xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt chú trọng khôi phục, làm mới sản phẩm du lịch phù hợp nhu cầu thị trường trong trạng thái bình thường mới. Bên cạnh đó, ngành phối hợp với doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, gắn với xây dựng thương hiệu địa phương…

Thành phố cũng tăng cường hợp tác, kết nối liên vùng (Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương…) và các địa phương có đường bay thẳng tới Hải Phòng để mở rộng thị trường.

Với sự hỗ trợ của thành phố và Sở Du lịch như vậy, các doanh nghiệp du lịch tại địa phương chuẩn bị thế nào để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất khi mở cửa trở lại?

Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành: chủ động kết nối lại với tất cả các khách hàng quen, mở rộng mạng lưới quảng bá trực tuyến, bổ sung sản phẩm, dịch vụ mới để sẵn sàng đón du khách trở lại; chủ động kết nối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển-ăn uống-tham quan-lưu trú để xây dựng gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn, chất lượng với mức giá phù hợp; bồi dưỡng nghiệp vụ cho nguồn lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

Trong thời gian dịch bệnh, các công trình, dự án vẫn tiếp tục được triển khai và có thể sẵn sàng phục vụ du khách trong mùa hè tới như: Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng với diện mạo ấn tượng và nhiều dịch vụ tiện ích, khách sạn Pullman cũng chuẩn bị khánh thành dịp hè tới.

Hải Phòng sở hữu nhiều tài nguyên du lịch phong phú tuy nhiên thành quả vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Để ngành du lịch Hải Phòng thu hút hơn nữa du khách, Sở có đề xuất cụ thể nào trong bối cảnh mở cửa trở lại?

Để ngành du lịch phục hồi, cất cánh sau đại dịch ngay từ khi mở cửa, Sở đã tham mưu, đề nghị thành phố tiếp tục có chính sách miễn, giảm phí tham quan cho du khách khi đến Hải Phòng đến hết năm 2022. Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, cần có các ngành, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện tốt kế hoạch phục hồi, phát triển, thích ứng an toàn, linh hoạt. Đặc biệt trong công tác phòng dịch, an ninh trật tự bến tàu xe và các khu du lịch, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bình ổn giá, tránh tình trạng chặt chém… để xây dựng môi trường du lịch an toàn, tin cậy.

Chúng tôi hy vọng lãnh đạo thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch đã được phê duyệt, đặc biệt các dự án thoát nước, xử lý nước thải tại 2 trọng điểm Đồ Sơn, Cát Bà. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ tháo gỡ, vướng mắc khó khăn cho các dự án đầu tư du lịch tạo dư địa thu hút đầu tư và hình thành thêm nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn hơn thời kỳ hậu COVID-19.

Cảm ơn ông!

Hội thảo Du lịch Hải Phòng-Cơ hội vàng bứt phá sẽ diễn ra từ 19-20/4 tại Cát Bà do báo Tiền Phong, Sở Du lịch TP Hải Phòng đồng tổ chức, với sự đồng chủ trì của lãnh đạo Tổng cục Du lịch. Đây là hoạt động bên lề của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cup Vinfast.