Điểm du lịch nhất định phải đến

TPO - Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt hai cuốn sách "Sa Pa giữa trời mây trắng" và "Người bạn đường du lịch văn hóa Hội An". Đây là hai cuốn du khảo giới thiệu những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Sa Pa với sự phát triển vượt ngoài kỳ vọng

Sa Pa giữa trời mây trắng đem lại cho bạn đọc những cảm nhận về một Sa Pa tươi mới, đa sắc, phát triển nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trong trẻo, hiền hòa của mảnh đất và con người vùng Tây Bắc.

Theo chân người kể chuyện (tác giả Nguyễn Thái Bình, Phạm Hoàng Hải), bạn đọc được lên núi cao, xuống thung sâu, đi thăm thú những thửa ruộng bậc thang, vườn tược tươi tốt. Những phiên chợ, lễ hội hay bóng dáng cáp treo Sa Pa giúp độc giả đắm chìm vào cảnh sắc nên thơ, thiên nhiên tươi đẹp. Trong tác phẩm, con người Sa Pa hồn hậu đến ngỡ ngàng.

Ông Nguyễn Thái Bình - Phó giám đốc NXB Chính trị quốc gia Sự thật, đồng tác giả cuốn sách - cho biết diện mạo du lịch Sa Pa đã thay đổi rất nhiều, việc quảng bá, xúc tiến du lịch tốt hơn, thu hút nhiều khách trong nước và nước ngoài. Sự phát triển của vùng đất này vượt xa kỳ vọng, suy nghĩ của khách du lịch, cũng như chính quyền, nhân dân thị xã Sa Pa.

"Việc xuất bản cuốn sách được thực hiện với trách nhiệm, mong muốn góp phần nhỏ bé quảng bá cho du lịch Sa Pa, để Sa Pa trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người hơn nữa", ông Nguyễn Thái Bình bày tỏ.

Điểm sáng du lịch Hội An

Góp thêm một nét phác họa, quảng bá du lịch Việt, cuốn sách Người bạn đường du lịch văn hóa Hội An hoàn thiện hơn bức tranh về lịch sử và văn hóa Hội An còn nhiều chi tiết “dang dở”. Viết về Hội An cũng là một thử thách, bởi các giá trị văn hóa Hội An ẩn sau các công trình kiến trúc, quyện trong cuộc sống bình dị của người dân địa phương.

Hội An là đô thị cổ có bề dày lịch sử hàng trăm năm tuổi với những quần thể di tích kiến trúc đa dạng. Đó là lý do Hội An được nhiều du khách coi là điểm dừng chân hấp dẫn “nhất định phải đến”.

Trong số 9 bài viết, những trang viết đầu tiên dành cho Phố cổ Hội An - điểm lõi của Hội An - để người đọc biết được ở đó có những điều khiến cả thế giới phải tìm đến, để UNESCO phải dày công nghiên cứu, xét duyệt và đưa vào danh mục Di sản văn hóa thế giới.

Bên cạnh phố cổ Hội An nhộn nhịp, các tác giả cũng đưa người đọc khám phá Cù lao Chàm - cụm đảo sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, yên bình.

Các tác giả nhắn nhủ: “Từ Hội An trở về, cuốn sách chính là những hồi ức để hình ảnh thành phố di sản này vẫn lắng đọng đầy hoài niệm trong bạn. Rất có thể, bạn sẽ thấy nuối tiếc vì đã không lưu lại phố Hội lâu hơn, biết đâu một ngày nào đó, bạn sẽ trở lại Hội An một lần nữa. Lúc đó, xin đừng quên bạn đã có sẵn trong tay một Người bạn đường du lịch văn hóa Hội An”.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - khẳng định việc kết hợp giữa du lịch và văn hóa rất cần thiết, đặc biệt du lịch cần mang tính văn hóa và nhân văn sâu sắc. Cuốn sách Người bạn đường du lịch văn hóa Hội An cùng với cuốn sách vừa được ra mắt trước đó là Sa Pa giữa trời mây trắng là một trong những sản phẩm kết tinh được cả những giá trị, ý nghĩa văn hóa, lịch sử, du lịch… "Có lẽ chúng ta cũng phải nghĩ đến việc dịch các cuốn sách trên và xuất bản với một số thứ tiếng phổ thông trên thế giới để bạn đọc quốc tế có thể quan tâm, tìm hiểu và có thể tìm đọc trên sách giấy truyền thống hoặc sách điện tử", ông Nguyễn Trùng Khánh bày tỏ.