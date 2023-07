Nữ du khách Tây mặc bikini phản cảm đi dạo ở Hội An

TPO - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam cho rằng rất khó để đưa ra quy định cấm trang phục bikini trên đường phố. Vì vậy, tuyên truyền, nhắc nhở nhẹ nhàng là biện pháp cần được ưu tiên để giữ gìn nét văn minh, lịch sự của đô thị cổ Hội An.

Những ngày qua, hình ảnh nữ du khách nước ngoài mặc bikini đi dạo trong khu phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) lan truyền trên mạng xã hội. Hầu hết cư dân mạng lên án hình ảnh phản cảm, thiếu tôn trọng cảnh quan và những người xung quanh.

Tuy nhiên, một số người thông cảm vì cho rằng nữ du khách nước ngoài lần đầu đến Hội An nên không hiểu hết văn hóa, thuần phong mỹ tục của địa phương. "Có thể người này vừa tắm biển, sau đó qua Hội An đi dạo và chưa kịp về khách sạn để thay đồ", một tài khoản bình luận.

Đây không phải lần đầu du khách ăn mặc phản cảm tại Hội An. Năm 2019, mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh một cô gái khoe thân táo bạo trên nóc một ngôi nhà trong khu phố cổ Hội An. Lần khác, một nữ du khách thản nhiên khoe trọn vòng 1, tạo dáng ở khu di tích Chùa Cầu.

Đầu năm 2022, trang Facebook có tên MS PUIYI đến từ Malaysia đăng tải hình ảnh cô gái cầm hoa đăng, ngồi trên chiếc thuyền giữa dòng sông Hoài ở Hội An. Trong ảnh, cô gái mặc nội y nhỏ xíu và để lộ hầu hết vòng 3. Sau đó, người này phải đăng đàn xin lỗi.

Ông Phạm Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam - cho biết hầu hết người dân và cộng đồng doanh nghiệp du lịch không ủng hộ việc du khách mặc bikini hay cố ý tạo dáng phản cảm, khoe cơ thể ở phố cổ Hội An.

"Hội An là đô thị cổ, được công nhận là di sản văn hóa thế giới, di tích quốc gia đặc biệt. Nơi đây có nhiều người dân sinh sống, có nhiều chùa chiền, hội quán. Bởi vậy, du khách đến Hội An nên ăn mặc văn minh, lịch sự", ông Thanh chia sẻ với Tiền Phong.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam cũng cho rằng khó đưa ra quy định cấm trang phục bikini trên đường phố. Vì vậy, tuyên truyền, nhắc nhở nhẹ nhàng là biện pháp cần được ưu tiên.

Năm 2016, TP. Hội An soạn bộ quy tắc hướng dẫn, khuyến khích người dân, người làm du lịch và du khách ở phố cổ có những ứng xử phù hợp với một di sản văn hóa thế giới. “Những điều cần biết về trật tự, kinh doanh, môi trường du lịch trong khu phố cổ” do UBND TP. Hội An ban hành giữa năm 2016, được phát hành dưới dạng tờ gấp bỏ túi và bản in gửi đến các hộ dân.

Bộ quy tắc liệt kê 7 điều nên làm, 6 điều không nên làm, 5 điều cấm. Trong các “điều nên làm” và “điều cấm” đều đề cập nội dung ăn mặc, sử dụng trang phục lịch sự. Ngoài ra, còn thêm một dạng tờ rơi khác chủ yếu khuyến cáo về trang phục được gửi kèm theo vé tham quan.

Ông Phạm Xuân Thanh cho rằng bộ quy tắc ứng xử cần được tuyên truyền rộng rãi để đông đảo khách du lịch biết tới khi tham quan phố cổ Hội An.