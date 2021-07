Tượng nữ hoàng băng giá Elsa phiên bản 'đột biến' ở Sa Pa

TPO - Cộng đồng mạng lại được phen dậy sóng, truyền nhau các bức ảnh chụp tượng nữ hoàng băng giá Elsa phiên bản lỗi được cho là xuất hiện tại Sa Pa.

Du lịch check-in nở rộ ở nhiều nơi, trong đó có Sa Pa. Trào lưu này thúc đẩy nhiều chủ nhân các khu du lịch nảy ra ý tưởng xây dựng những công trình, tượng khổng lồ phục vụ cho nhu cầu chụp ảnh của du khách.

Vừa qua, tượng Elsa-nhân vật hoạt hình quen thuộc của thế giới Disney-mọc lên giữa núi rừng Sa Pa khiến dân mạng được phen dậy sóng. Điều đáng nói tạo hình của bức tượng này gây... cười. Thẩm mỹ tệ hại với đường nét thô kệch, mắt lác khiến nhân vật hoạt hình quen thuộc hóa thành phiên bản quái dị.

Chính quyền thị xã Sa Pa xác nhận, bức tượng Elsa được xây dựng tại một điểm du lịch check-in của thị xã Sa Pa. Theo tìm hiểu, bức tượng này hóa ra lại mọc lên cùng khu vực với Nữ thần tự do phiên bản lỗi trước đó. Ở khu du lịch này còn có loạt biểu tượng của quốc tế khác như tháp Eiffel, tháp nghiêng Pisa, núi Rushmore.

Hồi tháng 4/2021, dân tình xôn xao về bức tượng Nữ thần tự do phiên bản lỗi do chủ khu du lịch AnSaPa thực hiện. Chính quyền Thị xã Sa Pa khi đó vào cuộc, yêu cầu chủ công ty TNHH An Sa Pa yêu cầu tạm dừng đón khách. Điểm du lịch này ở thời điểm đó chưa có giấy phép hoạt động. Sở VHTTDL Lào Cai cũng rà soát các điểm, khu du lịch check-in tự phát, thế nhưng thảm họa check-in này vẫn chưa dừng lại.