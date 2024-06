Vợ ông Trump phá vỡ truyền thống

TPO - Trong khi bà Jill Biden ôm chồng động viên sau cuộc tranh luận ngày 27/6, bà Melania Trump không xuất hiện ngay từ đầu. Sự vắng mặt này đã phá vỡ truyền thống hàng thập kỷ của nước Mỹ.

Sự vắng mặt phá vỡ truyền thống

Tối 27/6, cả thế giới đổ dồn về nước Mỹ theo dõi cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa là Joe Biden và Donald Trump.

Ở hậu trường, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden có mặt ủng hộ chồng. Kết thúc cuộc tranh luận, người ta nhìn thấy bà Jill bước ra sân khấu ôm hôn chồng. Trong khi đó, bà Melania Trump lại phá vỡ truyền thống hàng thập kỷ bằng cách không xuất hiện.

Trước đó, chiến dịch tranh cử của Trump giữ im lặng khi được hỏi liệu bà Melania có tham dự cuộc tranh luận đầu tiên hay không. Các quan chức chỉ nói câu trả lời sẽ có lời giải đáp vào ngày diễn ra sự kiện.

Như nhiều người dự đoán, cựu người mẫu sinh năm 1970 vắng mặt. Ông Trump đến thành phố Atlanta một mình trên chuyên cơ Trump Force One và rời đi theo cách tương tự.

Bà Melania đã tham dự gần như tất cả cuộc tranh luận trong chu kỳ bầu cử năm 2016 và 2020.

“Gia đình ứng viên bắt đầu tham dự các cuộc tranh luận vào năm 1976 và sẽ rất sốc nếu vợ của một ứng viên phá vỡ truyền thống đó”, Tiến sĩ Lindsay Chervinsky, nhà sử học chuyên nghiên cứu về tổng thống từng viết bài cho tạp chí Time, USA Today, CNN, Washington Post, cho biết.

Bà Melania đã đi cùng chồng khi ông tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 vào tháng 11/2023. Sau đó, bà xuất hiện tại buổi gây quỹ cho chiến dịch của ông Trump và đi bỏ phiếu cùng chồng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Florida, Mỹ.

Tuy nhiên, kể từ đó, bà Melania không còn tham dự bất kỳ sự kiện vận động tranh cử cho chồng nữa. Bà cũng vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật ông Trump vào ngày 14/6 do những người hâm mộ tỷ phú Mỹ tổ chức. Người đẹp 7X bỏ qua luôn các phiên tòa xét xử ông Trump liên quan đến khoản tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016.

Katherine Jellison, giáo sư lịch sử tại Đại học Ohio (Mỹ), nhận định bà Melania ẩn mình trong phiên tòa và các sự kiện quan trọng khác là điều bất thường. Tuy nhiên, nếu nhìn lại những biểu hiện trước đó, hành động của cựu người mẫu không hề đáng ngạc nhiên.

Bà Melania có vẻ miễn cưỡng tuân theo vai trò vợ chính trị gia trước công chúng. Khi là Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà cũng giữ thái độ khiêm tốn, thậm chí hoàn toàn bị lu mờ trước sự hiện diện của Ivanka Trump.

Bên cạnh đó, theo bà Jellison, mọi việc mà gia đình Trump làm đều đi ngược lại với chuẩn mực ứng xử của các ứng cử viên và vợ/chồng họ.

Bà Melania Trump đang ở đâu?

Lần cuối bà Melania lộ diện nơi công cộng là bên ngoài Trump Tower ở thành phố New York vào ngày 18/6. Thời điểm đó, bà mặc bộ đồ kín đáo màu trắng, xách thêm chiếc Hermès Birkin đồng bộ (có giá 13.000 USD). Bà cúi đầu được vệ sĩ hộ tống vào tòa nhà. Vào cùng ngày, ông Trump đến tiểu bang Wisconsin để tham gia vận động tranh cử.

Sau khi ông Trump trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội hình sự vào ngày 30/5, bà Melania không có động thái gì trên trang cá nhân, khác với những người con riêng của chồng. Ngay cả Ivanka đã rút khỏi chính trường cũng thể hiện sự ủng hộ bằng cách đăng bức ảnh cũ kèm chú thích: "Con yêu cha".

Tuy vậy, theo nguồn tin của Page Six, vào thời điểm tòa án ra phán quyết, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ và Barron đang có mặt tại Trump Tower. Họ bí mật rời khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Floria, Mỹ) trở về nhà chính từ ngày 23/5 để cùng các thành viên khác động viên tinh thần người chủ gia đình.

Đến ngày 4/6, hai mẹ con được nhìn thấy bước ra khỏi Trump Tower cùng với rất nhiều hành lý. Theo New York Post, họ bước lên một chiếc SUV chống đạn màu đen của Sở Mật vụ Mỹ. Hướng đi của xe là về phía New Jersey. Tại tiểu bang này, gia đình Trump sở hữu bất động sản được mệnh danh là "nơi trú ẩn an toàn" ở thị trấn Bedminster.

Lần gần nhất bà Melania sánh đôi cùng ông Trump là tại lễ tốt nghiệp trung học của Barron Trump tại trường tư thục Oxbridge Academy ở West Palm Beach, Florida, vào ngày 17/5.

Theo các nguồn tin, nhiều khả năng bà Melania sẽ không theo chồng chuyển vào Nhà Trắng nếu ông Trump đắc cử vào tháng 11 tới.

Những người thân cận cho biết bà có thể dành thời gian chủ yếu tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, và thành phố New York, đặc biệt khi Barron được cho là đăng ký vào Đại học New York. Melania chỉ đến Washington, DC để tham dự các nghi lễ như quốc yến và các sự kiện đặc biệt khác.

Quyết định không sống tại Washington là động thái chưa từng có đối với một Đệ nhất phu nhân Mỹ, đồng thời phá vỡ truyền thống kéo dài 2,5 thế kỷ qua.

Kate Andersen Brower, tác giả nhiều cuốn sách về chính trị như First Women: The Grace & Power of America's Modern First Ladies, bình luận trên Axios: “Bà ấy ngày càng xa cách chồng mình và bối cảnh chính trị xã hội ở Washington. Ý tôi là bà ấy rõ ràng ghét ở Washington”.

Biên tập viên Mary Jordan của Washington Post cũng đồng tình với ý kiến trên. Nữ nhà báo cho rằng bà Melania chỉ làm những gì bà muốn và điều đó khiến bà khác biệt hơn so với các đệ nhất phu nhân khác. Theo bà Jordan, cách nhìn nhận của bà Melania là bà không được bầu cho vị trí đó, nên cũng không cần phải cống hiến.