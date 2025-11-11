Bùng nổ tại Lễ giới thiệu AVA Center - Khẳng định phong cách sống chuẩn chất riêng

Sáng ngày 09/11/2025, Lễ Giới thiệu Dự án AVA CENTER do Tập đoàn AVA tổ chức đã diễn ra thành công rực rỡ tại Trung tâm hội nghị White Palace, 588 Phạm Văn Đồng, thu hút sự tham dự của hàng trăm khách hàng, đối tác và giới đầu tư, người nổi tiếng. Sự kiện đã “thổi bùng sức nóng” cho thị trường bất động sản khu Đông Bắc TP.HCM ngay từ những ngày đầu tháng 11.

Lễ giới thiệu dự án AVA CENTER thu hút đông đảo khách hàng, đối tác và giới đầu tư

Không khí bùng nổ - Khu vực tư vấn đông đúc khách hàng

Ngay từ những phút đầu chương trình, khu vực tư vấn của AVA Center đã trở thành tâm điểm sôi động nhất thu hút đông đảo khách hàng. Các chuyên viên tư vấn phải làm việc hết công suất, liên tục đón khách và tư vấn sản phẩm.

Không khí càng “nóng” hơn bao giờ hết khi nhiều khách hàng quyết định nhận tư vấn căn hộ ngay sau phần trình bày về định hướng bàn giao nội thất “theo gu” độc đáo, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, cho phép chủ nhân tự do định nghĩa phong cách sống của riêng mình.

Chị Trần Thị Thanh Tâm, một khách hàng bay từ Hà Nội vào tham dự chia sẻ: “Tôi đã theo dõi dự án này từ rất lâu, khi có thông tin giới thiệu dự án, tôi tức tốc bay vào tham dự. Mức giá hợp lý cùng việc bàn giao nội thất theo từng khách hàng là rất hời so với thị trường. Đây thực sự là một cơ hội hiếm có, chưa dự án nào trên thị trường mang lại được giá trị tương tự. Vừa chọn được căn hộ ưng ý, lại may mắn trúng thêm quà giá trị, cảm giác như được nhân đôi niềm vui.”

Các chuyên viên tư vấn làm việc hết công suất, liên tục đón khách và tư vấn sản phẩm

Sức nóng thị trường - Phương thức “bàn giao theo gu” tạo nên khác biệt

Lý giải sức nóng của AVA Center, nhiều chuyên gia bất động sản nhận định, bàn giao nội thất theo gu chính là “điểm chạm” tạo nên cơn sốt thị trường. Khác biệt với các dự án bàn giao nội thất đại trà, AVA Center cho phép chủ nhân được lựa chọn phong cách thiết kế, tông màu và chất liệu hoàn thiện theo sở thích cá nhân, biến mỗi căn hộ trở thành một bản thể riêng mang đậm dấu ấn của người sở hữu.

Điều này đã đánh trúng tâm lý của nhóm khách hàng mua ở thực, đặc biệt là giới trẻ thành đạt, chuyên gia và gia đình trẻ yêu thích sự tinh tế, cá nhân hóa. Thay vì mất hàng tháng hoàn thiện nội thất sau khi nhận nhà, cư dân AVA Center chỉ cần “một lần chạm - trọn cảm xúc sống”, dọn vào ở ngay trong không gian được thiết kế chuẩn gu, đúng vibe mà vẫn tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí hoàn thiện. Theo giới chuyên môn, AVA Center đang đi trước một bước trong xu hướng cá nhân hóa căn hộ cao cấp.

Thêm vào đó, dự án quy tụ những đối tác hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản như tổng thầu xây dựng Hòa Bình, VPBank bảo đảm nguồn vốn và giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng, Nagecco là đơn vị tư vấn giám sát với hơn 50 năm kinh nghiệm và vận hành bởi Anabuki của Nhật Bản.

Với định hướng phát triển dự án trở thành “Thành phố toàn mỹ - All-Round City”, AVA Center hứa hẹn mang đến không gian sống hiện đại, tinh tế, đáp ứng cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư sinh lời.

Sôi động cùng quỹ quà tặng tri ân lên đến 15 tỷ đồng

Sự kiện không chỉ thu hút bởi nội dung giới thiệu dự án mà còn bởi bầu không khí sôi động, nơi khách hàng được tận hưởng hàng loạt phần quà giá trị tri ân với tổng giá trị lên đến 15 tỷ đồng.

Những phần quà giá trị như xe Mercedes C200 Avantgarde, xe SH 125i, cùng hàng loạt quà tặng cao cấp như robot hút bụi, máy lọc không khí và nồi chiên không dầu cao cấp đã lần lượt tìm ra chủ nhân may mắn. Đây là lời tri ân đặc biệt của Tập đoàn AVA dành cho những khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng AVA Center, dự án tiên phong kiến tạo phong cách sống tại trung tâm tài chính phía Đông Bắc TP.HCM.

Tham dự buổi lễ, Á Vương Manhunt International 2025 - Vũ Linh chia sẻ: “Tôi thật sự ấn tượng với phong cách thiết kế chuẩn gu của AVA Center, cùng 36 tiện ích hiện đại. Đây không chỉ là một không gian sống lý tưởng mà còn có cơ hội đầu tư sinh lời cao. Ngoài ra với nhiều chương trình rút thăm ưu đãi thật hào hứng và ý nghĩa”.

Á Vương Manhunt International 2025 - Vũ Linh tại sự kiện Giới thiệu dự án

Thời điểm vàng để sở hữu căn hộ chuẩn gu - sinh lời bền vững

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM đang dần hồi phục nhưng nguồn cung khan hiếm, AVA Center nổi lên như một dự án hiếm hoi hội tụ đủ ba yếu tố vàng: đúng thời điểm - đúng tiềm năng - đúng nhu cầu.

Cùng với vị trí đắc địa, thiết kế tinh tế, tiện ích toàn diện và giá trị khai thác bền vững, AVA Center được giới chuyên môn đánh giá là biểu tượng sống toàn mỹ tại trung tâm tài chính - kinh tế phía Đông Bắc TP.HCM.

Theo các chuyên gia phân tích, trong bối cảnh nguồn cung phân khúc cao cấp tại Quốc lộ 13 đang sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Cùng với tốc độ đô thị hóa mạnh, dân số tăng nhanh và hạ tầng liên vùng phát triển mạnh mẽ như hiện nay… thì biên độ tăng giá của AVA Center có thể đạt 15 - 20% sau khi bàn giao.

Khẳng định uy tín và tầm nhìn của Tập đoàn AVA

Thành công của Lễ giới thiệu dự án AVA Center - All-Round City tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Tập đoàn AVA trong phân khúc bất động sản cao cấp mang tính cá nhân hóa, bắt nhịp sự chuyển dịch xu hướng toàn cầu. Với tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển bền vững, AVA đang từng bước kiến tạo những không gian sống chuẩn gu, hiện đại và giàu cảm xúc, góp phần nâng tầm phong cách sống đô thị cho thế hệ cư dân mới.

* Tham khảo website dự án tại: https://avacenter.vn/