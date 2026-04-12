buitruonglinh dẫn 2000 khán giả đi qua "Từng Ngày" rực rỡ, có chút nuối tiếc nhưng vẫn ấm lòng

HHTO - Live Concert Từng Ngày của buitruonglinh thu hút 2000 khán giả tham dự tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM vào ngày 11/4, mang đến những ca khúc đình đám, thân quen với "tấm áo" mới, cùng dàn khách mời khiến ai nấy thích thú hò reo.

buitruonglinh khép lại Live Concert Từng Ngày bằng những giọt nước mắt. Trong nền nhạc ca khúc kết màn Sớm Như Vậy, nam ca sĩ oà khóc trong tiếng hoà ca và cổ vũ của 2000 khán giả. Có lẽ nếu là 1 thập kỷ về trước, chàng thiếu niên từng đắn đo chật vật vì 300 nghìn đồng không nghĩ rằng bản thân có thể trở thành nam chính của một đêm nhạc hoành tráng giữa lòng TP.HCM. Thế nhưng khi ngồi lại và lắng nghe tâm tư của buitruonglinh qua từng câu hát, người xem mới thấu hiểu "từng ngày" của anh trôi qua thăng trầm nhưng cũng rực rỡ ra sao.

Mang chủ đề bốn mùa với phong cách hình ảnh hội hoạ bắt mắt, buitruonglinh lần lượt đưa FC Archer đi qua từng giai đoạn quan trọng, làm nên chính con người và sự nghiệp của anh như hiện nay. Về lý do chọn bắt đầu bằng Ngày Hạ, buitruonglinh cho biết đó là khoảng thời gian anh bắt đầu đặt những "viên gạch" đầu tiên, từ Đường Tôi Chở Em Về đến Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời. Đó là khi âm nhạc của buitruonglinh bắt đầu tạo nên xu hướng trên mạng xã hội, nhưng khán giả bấy giờ vẫn chỉ "nghe nhạc, chưa rõ người hát".

Khi ấy, buitruonglinh là chàng trai "chân đất", mộc mạc, dùng lời ca để tưới mát những ngày hạ nắng chói. Đó là lý do mà anh chọn trang trí sân khấu chương đầu tiên với mây trắng, cỏ xanh, như một cách làm dịu cơn nóng hiện tại. Anh cũng không quên tri ân những người bạn đầu tiên cùng anh bắt đầu, từ Baby Sam đến Vine (hay trợ lý Bắp) - một trong những màn hé lộ bất ngờ lớn nhất dành cho các Archer trong đêm.

Và rồi, buitruonglinh đưa người nghe bước qua Ngày Thu. Đó là thời điểm của lá rơi, của những khúc giao mùa, là lúc nam ca sĩ quyết định theo đuổi âm nhạc nghiêm túc. Các ca khúc từ EP Vọng của anh được trình diễn lần lượt, với cách phối mới để mang đến cảm xúc khác cho người hâm mộ. Tại đây, buitruonglinh phô diễn tài nghệ vĩ cầm của mình, cũng như có những "miếng hài" ngây ngô của một chàng trai trẻ tuổi. Ngoài ra, anh có màn song ca Every Little Thing cùng Đậu Tất Đạt - Giám đốc âm nhạc của Live Concert và là cộng sự lâu năm của sao nam sinh năm 1999.

Thời điểm Ngày Đông se lạnh, anh sưởi ấm con tim khán giả với album Từng Ngày Như Mãi Mãi, trở thành dấu mốc lớn trong sự nghiệp. Hàng loạt bài hát "gây sốt" được buitruonglinh trình diễn như Giờ Thì, Từng Ngày Yêu Em, Anh Chưa Từng Hết Yêu, Vì Điều Gì... cùng sự xuất hiện của Kiều Chi và 52Hz như đưa các Archer trở về cuối năm 2024 hoài niệm. Mùa đông kết lại tuyệt đẹp và ấm áp, rồi nhường chỗ cho nét chớm nắng dịu dàng của Ngày Xuân.

Khởi đầu cho sự bùng nổ của buitruonglinh bắt đầu bằng Anh Trai "Say Hi" 2025. Cuộc thi mang đến cho anh cơ hội phát triển, chứng minh thực lực toàn năng của mình, cùng những tình bạn vô giá. Tâm điểm đáng chờ đợi của Live Concert Từng Ngày đã đến, khi nhóm Hermosa tái hợp đông đủ, khuấy đảo cả khán phòng bằng âm nhạc và vũ đạo. Thêm vào đó, màn góp giọng đặc biệt của RIO và Juky San cũng góp phần đánh dấu bước đường thành công của anh chàng dù là ở tư cách nhóm hay solo. Khoảnh khắc Em Ơi Đừng Khóc, Người Đầu Tiên, Không Đau Nữa Rồi (bản demo) và Đường Chân Trời vang lên, không chỉ Archer mà cả các Hi huynh, Hi đệ cũng phải sụt sùi vì chàng Á quân đã đi được một chặng đường rực rỡ như vậy.

Lại nói, buitruonglinh kết lại đêm diễn bằng nước mắt. Những từ cuối cùng anh gửi đến khán giả là "không nỡ", không nỡ rời xa, không nỡ vào cánh gà, không nỡ kết thúc tại đây. Anh tự nhận anh đã khóc rất nhiều trong Anh Trai "Say Hi", nhưng đứng trước ánh đèn sân khấu đều hướng về mình lần này, anh khó kìm nén được cảm xúc. Có lẽ đây chính là vị "mặn" mà Sơn.K nhận xét trước đó về âm nhạc của buitruonglinh.

Là Live Concert đầu tiên, Từng Ngày không thể không có những thiếu sót. Nam ca sĩ đôi lúc bối rối vì quên kịch bản, hay gặp một số sự cố kỹ thuật. Phần trang trí sân khấu tinh xảo nhưng cần chăm chút, chú ý hơn về đường dây. Song bù lại, tiếng hát nội lực, ngọt ngào và đặc trưng của nhân vật chính đã xóa nhòa những "điểm trừ". Từng Ngày đêm 1 - TP.HCM vẫn đủ khiến người xem thổn thức, tận hưởng, rời nhà hát với những nụ cười trên môi, đồng thời trông chờ vào một "Day 2" trọn vẹn, chỉn chu hơn nữa tại Hà Nội vào 24/4 tới.