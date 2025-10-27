Bức ảnh chưa từng tồn tại và hành trình níu giữ ký ức bằng công nghệ

Giữa những vết thương chưa kịp lành sau trận lũ quét lịch sử tháng 9/2024 ở Lào Cai, một phép màu nhỏ đã xảy ra, không phải từ đôi tay của bác sĩ hay đội cứu hộ, mà từ công nghệ và những con người mang trong mình trái tim sẻ chia.

Câu chuyện ấy được kể lại đầy xúc động trong video “Công nghệ từ trái tim xoa dịu nỗi đau thiên tai”, tác phẩm giành Giải Ba tại Giải thưởng ảnh và video Công nghệ từ trái tim 2025, do Thông tấn xã Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp tổ chức.

Video kể lại hành trình của nhóm Skyline – những người trẻ trong dự án “Nét ảnh vượt bão” – khi họ tình nguyện phục dựng lại những bức ảnh “chưa từng tồn tại” cho các gia đình không còn nguyên vẹn ở Làng Nủ, Lào Cai, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận lũ quét tháng 9/2024. Giữa đổ nát và tang thương, công nghệ trở thành sợi dây nối liền quá khứ và hiện tại, giúp người ở lại giữ gìn ký ức về những người thân yêu.

Một buổi tối, nhóm Skyline nhận được tin nhắn qua từ Nguyễn Văn Hành, chàng trai trẻ mất gia đình trong trận lũ quét tại Làng Nủ: “Con muốn nhờ chú làm bức ảnh có cả bố lẫn mẹ để làm kỷ niệm”. Lời nhắn giản dị ấy khiến cả nhóm lặng đi — bởi họ hiểu rằng, điều Hành tìm kiếm không chỉ là một tấm ảnh, mà là một phần của ký ức, của tình thân đã mất.

Từ những bức ảnh cũ, những đoạn video mờ nhòe và lời kể của người thân, nhóm kỹ thuật đã tỉ mỉ phục dựng lại hình ảnh cha mẹ của Hành, ghép họ vào cùng một khung hình để tạo ra bức ảnh “chưa từng tồn tại ngoài đời”.

Phùng Quang Trung, đại diện nhóm Skyline chia sẻ: “Lời nhắn của Hành rằng ‘cháu muốn bố mẹ cháu vẫn còn giống như ở trong bức ảnh này’ đã chạm đến trái tim chúng tôi”.

Với Hành, đó không chỉ là một tấm hình, mà là cả một phần ký ức. Chúng tôi hiểu rằng công nghệ không chỉ để tạo ra những điều kỳ diệu, mà còn để xoa dịu nỗi đau, để kết nối những con người đang tổn thương”.

Câu chuyện trong video không chỉ lay động bởi sự mất mát và nghị lực, mà còn bởi cách những người trẻ dùng công nghệ để sẻ chia, để hàn gắn. Chính tinh thần ấy – “công nghệ vì con người” – cũng là điều mà cuộc thi Công nghệ từ trái tim mong muốn lan tỏa: khơi gợi những câu chuyện đẹp nơi công nghệ chạm vào đời sống, mang lại yêu thương và hy vọng.

Nếu như trước đây, công nghệ thường được nhắc đến với những ứng dụng tầm vĩ mô – nhà máy thông minh, mạng 5G, thành phố số – thì qua những dự án như “Nét ảnh vượt bão”, công nghệ đang trở về gần gũi hơn bao giờ hết: lắng nghe, thấu hiểu và chữa lành.

Bước ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi, “Công nghệ từ trái tim” do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Viettel tổ chức, như một lời khẳng định rằng công nghệ không chỉ là thành tựu kỹ thuật, mà còn là công cụ của lòng nhân ái. Đây là hành trình mà Viettel và nhiều tổ chức công nghệ Việt đang kiên trì theo đuổi – đưa chuyển đổi số gắn với giá trị nhân văn, để “không ai bị bỏ lại phía sau” khi đất nước bước vào kỷ nguyên số.

“Công nghệ từ trái tim xoa dịu nỗi đau thiên tai” là một trong 63 tác phẩm tiêu biểu được chọn trưng bày tại Vườn hoa Tao Đàn (Hà Nội) từ ngày 23/10 đến 2/11, trong khuôn khổ triển lãm ảnh/video Công nghệ từ trái tim – Technology with heart do Thông Tấn xã Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội.

Ở đó, mỗi bức ảnh, mỗi khung hình là một câu chuyện về niềm tin, về tình người và về hành trình công nghệ đang từng ngày viết tiếp giấc mơ Việt Nam - nơi sự phát triển gắn liền với lòng nhân ái.