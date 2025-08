Bỗng dưng bị cấm xuất cảnh oan

TPO - Ông Nguyễn Hồng Chiến (TPHCM) khẳng định, không liên quan gì đến Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Máy móc Thiết bị và Máy móc Cường Anh. Chỉ đến khi ra sân bay làm thủ tục đi du lịch tại Bali (Indonesia) thì bất ngờ bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, theo đề nghị của chi cục thuế.

Ông Nguyễn Hồng Chiến (trú tại đường Nguyễn Xí, Phường Bình Lợi Trung, TPHCM) vừa gửi đơn cầu cứu đến Báo Tiền Phong về việc bị cấm xuất cảnh oan.

Trong đơn, ông Chiến cho biết, vào ngày 1/2, ông ra sân bay làm thủ tục đi du lịch tại Bali (Indonesia) thì bất ngờ bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Máy móc Thiết bị và Máy móc Cường Anh, theo đề nghị của Chi cục Thuế TP Thuận An (tỉnh Bình Dương cũ).

Ngay sau đó, ông Chiến đã làm đơn trình báo và khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng liên quan, gồm Chi cục Thuế TP Thuận An, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bình Dương.

Xác nhận từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho thấy, vào ngày 20/2/2023, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Máy móc Thiết bị và Máy móc Cường Anh có thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 1. Theo đó, công ty thay đổi chủ sở hữu, người đại diện pháp luật từ ông Võ Tấn Oanh thành ông Nguyễn Hồng Chiến.

Trong hồ sơ có hợp đồng chuyển nhượng công ty cho ông Chiến vào ngày 15/2/2023, bản sao chứng minh nhân dân, ủy quyền của ông Chiến để thực hiện thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đến nay, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Máy móc Thiết bị và Máy móc Cường Anh chưa đăng ký giải thể doanh nghiệp.

Cho đến nay, sự việc của ông Chiến vẫn chưa được giải quyết.

Đến ngày 12/11/2024, Chi cục Thuế TP Thuận An ra thông báo, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Máy móc Thiết bị và Máy móc Cường Anh còn nợ gần 3,5 triệu đồng tiền thuế.

Trả lời khiếu nại của ông Chiến, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương khẳng định, trường hợp của ông Chiến có cơ sở xác định cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của ông Chiến. Việc thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 1 qua mạng thông tin điện tử, theo quy định tại chương V, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Do đó, Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị ông Chiến liên hệ cơ quan công an để xử lý theo thẩm quyền, xem xét các tài liệu trong nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là giả hay thật. Sau khi có văn bản trả lời của cơ quan công an, nếu tài liệu để Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Máy móc Thiết bị và Máy móc Cường Anh có thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 1 là giả mạo, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có cơ sở phối hợp thực hiện theo quy định.

Sau đó, ông Chiến làm đơn đến Công an tỉnh Bình Dương tố giác đối tượng Võ Tấn Oanh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và một số đối tượng khác mạo danh ông Chiến thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Máy móc Thiết bị và Máy móc Cường Anh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã chuyển đơn của ông Chiến đến Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.