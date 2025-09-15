Boeing đối diện mức phạt hơn 3 triệu USD

TPO - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vừa đề xuất mức phạt hơn 3 triệu USD đối với Tập đoàn Boeing sau khi phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn bay.

Theo thông báo ngày 13/9, FAA cáo buộc Boeing đã can thiệp vào tính độc lập của thanh tra an toàn, vi phạm hệ thống quản lý chất lượng và liên đới đến sự cố khẩn cấp trên chuyến bay của Alaska Airlines bằng dòng 737 MAX 9 hồi tháng 1/2024.

Kết quả kiểm tra cho thấy hàng trăm sai phạm trong quy trình kiểm soát chất lượng tại nhà máy sản xuất 737 của Boeing ở Renton, bang Washington và tại cơ sở của nhà thầu phụ Spirit AeroSystems ở Wichita, bang Kansas. FAA cũng phát hiện Boeing từng trình hai máy bay không đủ điều kiện bay để xin chứng nhận khả năng khai thác.

Tập đoàn Boeing bị FAA phạt hơn 3 triệu USD vì hàng loạt vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn bay. Ảnh: Boeing.

Nghiêm trọng hơn, một nhân viên Boeing bị phát hiện đã gây áp lực với đồng nghiệp - người thực hiện nhiệm vụ thay mặt FAA để ký duyệt cho một chiếc 737 MAX, mặc dù trước đó đã xác định máy bay này không đạt chuẩn, chỉ để kịp tiến độ bàn giao.

Hồi tháng 6, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) công bố báo cáo cho thấy Boeing thiếu đào tạo, hướng dẫn và giám sát trong quy trình sản xuất, dẫn đến sự cố bung tấm ốp thân máy bay trên chuyến bay của Alaska Airlines. NTSB chỉ trích gay gắt văn hóa an toàn lỏng lẻo của Boeing, việc không lắp đủ 4 bu-lông quan trọng trên một chiếc MAX 9 và sự giám sát chưa hiệu quả từ phía FAA.

Ông Bryan Bedford - Giám đốc FAA - cho biết cơ quan này vẫn chưa quyết định có dỡ bỏ giới hạn sản xuất 38 chiếc 737 MAX mỗi tháng, áp dụng từ đầu năm 2024, hay thay đổi cách thức giám sát Boeing. Hiện FAA trực tiếp kiểm tra từng chiếc 737 MAX và 787 trước khi cấp chứng nhận an toàn bay, thay vì ủy quyền cho hãng sản xuất như trước đây.