Bộ Tư pháp bổ nhiệm các cục trưởng, vụ trưởng

TPO - Chiều 28/2, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giải thể Công an huyện, thị xã, thành phố và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.