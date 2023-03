Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Công an vững mạnh thì không còn tội phạm

TPO - Trao đổi tại buổi đối thoại với đoàn viên thanh niên Công an nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh: "Nếu tội phạm không khuất phục được bằng những viên đạn bọc đường thì sẽ sử dụng đạn thật, đe dọa, nhưng phải kiên cường, có bản lĩnh, trí tuệ, kiên quyết đấu tranh, tiêu diệt tội phạm. Công an vững mạnh thì không còn tội phạm. Ranh giới này rất rõ ràng”.

Chiều 24/3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; và anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối thoại với đoàn viên thanh niên Công an nhân dân.

Chương trình đối thoại do Bộ Công an tổ chức. Cùng dự chương trình có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; lãnh đạo Ban Thanh niên CAND. Cùng 20 Gương Thanh niên Công an tiêu biểu và 75 Thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc năm 2022; và các đoàn viên thanh niên .

60 nghìn cán bộ, chiến sĩ công an chính quy ở cấp xã

Tại buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên về những chủ trương, giải pháp trong việc bố trí công an chính quy về cấp xã như chế độ chính sách, phụ cấp, nghỉ dưỡng cũng như cơ chế bảo vệ công an xã, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đến nay Bộ Công an triển khai gần 60 nghìn cán bộ, chiến sĩ công an chính quy ở cấp xã trên toàn quốc.

Trong quá trình triển khai, lực lượng công an xã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong công tác công an, đặc biệt trong những năm gần đây, đã bám sát tình hình, phục vụ nhân dân tại cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề, sự vụ, không để hình thành điểm nóng; công tác đảm bảo an ninh, trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm đạt được kết quả rất đáng biểu dương. Tỷ lệ tội phạm giảm xuống, đều vượt mục tiêu giảm 5%/năm.

Nhiều gia đình hỗ trợ lực lượng công an xã, che chở, cho ăn, cho nghỉ, tạo điều kiện làm việc từ những ngày đầu xuống xã không có cơ sở vật chất, phương tiện đi lại. Đây là sự động viên, chia sẻ, đùm bọc, yêu thương rất lớn của nhân dân tạo mọi điều kiện cho các đồng chí làm việc”, Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ.

Bên cạnh đó, lực lượng công an xã không để mâu thuẫn, xung đột trở thành vụ án hình sự mà được giải quyết rất sớm từ cấp xã, có lý, có tình và được người dân chấp thuận.

Đặc biệt, lực lượng thanh niên công an xã bằng tuổi trẻ, sức khoẻ, hăng hái, sáng tạo… đã để lại nhiều tấm gương tiêu biểu, hình ảnh đẹp thanh niên công an xã trong lòng nhân dân, trong dư luận để lại thiện cảm, xúc động.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn lực lượng công an xã tiếp tục trau dồi kiến thức, chính trị, nghiệp vụ, pháp luật và ngoại ngữ. Đặc biệt, ở vùng đồng bào dân tộc, công an xã phải học, biết tiếng dân tộc; ở các xã biên giới, giáp ranh phải biết cả tiếng của nước bạn để có thể phục vụ tốt nhiệm vụ.

“Đoàn viên, thanh niên công an xã, nhất là những xã phức tạp về an ninh trật tự, trong thời gian công tác giải quyết được nhiệm vụ thì sau này sẽ có kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ cao hơn. Đây là môi trường rất tốt để rèn luyện, phát triển”- Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng công an đứng trước nhiều thách thức, đó là tội phạm dùng những “viên đạn bọc đường”, nếu không có bản lĩnh, vượt qua thì sẽ bị tha hóa, biến chất.

"Nếu tội phạm không khuất phục được bằng những viên đạn bọc đường thì sẽ sử dụng đạn thật, đe dọa, nhưng phải kiên cường, có bản lĩnh, trí tuệ, kiên quyết đấu tranh, tiêu diệt tội phạm. Công an vững mạnh thì không còn tội phạm. Ranh giới này rất rõ ràng”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Khuyến khích đoàn viên thanh niên sáng tạo

Tại chương trình, anh Bùi Quang Huy đã trao đổi với ý kiến quan tâm về việc triển khai phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" trong đoàn viên thanh niên.

Đặt câu hỏi và trả lời "Thế nào là sáng tạo", anh Huy khẳng định, sáng tạo không phân biệt lớn hay nhỏ mà phải xác định nó có mới, hiệu quả, ý nghĩa hay không. Nhiều ý tưởng nhỏ đối với đơn vị này nhưng lại có thể chia sẻ, áp dụng hiệu quả vào những đơn vị chưa thực hiện.

Để tránh tình trạng ý tưởng sáng tạo thiếu tính thực tiễn, anh Huy yêu cầu đoàn viên, thanh niên phải nâng cao nhận thức, tránh tình trạng làm việc cho có, đưa ra những ý tưởng cho xong; có kế hoạch thực hiện cụ thể, khoa học, động viên, khuyến khích các đoàn viên, thanh niên thực hiện.

Cần thống nhất quan điểm không chỉ xem những công trình nghiên cứu khoa học, phát minh sáng chế mới là sáng tạo, ngay cả ý tưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa, tác động cao cũng là sáng tạo. Vừa sáng tạo vừa vận dụng vào thực tiễn công tác. Qua đó để khuyến khích, động viên sự sáng tạo trong đoàn viên thanh niên.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng hiện đại chuyên nghiệp để thực sự là kênh thu nhận ý tưởng sáng tạo chính xác nhất, tạo môi trường chia sẻ kinh nghiệm.

Anh Huy cũng cho biết, trong Nghị quyết Đại hội Đoàn XII và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cũng đã xác định rõ các giải pháp thúc đẩy phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", sáng tạo trong học tập nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh, sáng tạo trong phục vụ nhân dân trong công tác và hằng ngày... Nội hàm sáng tạo, trong đó có chuyển đổi số đã xác định rõ trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Tại chương trình, Bộ trưởng Tô Lâm và anh Bùi Quang Huy đã trao chứng nhận, biểu trưng cho 20 gương mặt trẻ Công an tiêu biểu và các thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và anh Bùi Quang Huy trao biểu trưng tặng các thanh niên Công an xã có thành tích xuất sắc.