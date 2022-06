TPHCM tăng cường 100 công an chính quy về các xã

TPO - Ngày 15/6, Công an TPHCM tổ chức lễ tăng cường cán bộ chiến sĩ được đào tạo Đại học công an chính quy về công an xã.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, sau hơn 6 tháng triển khai công an chính quy tại 58 xã thuộc huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực.

“Trong Lễ xuất quân lần này, Công an TPHCM tiếp tục tăng cường về công an các xã 100 cán bộ đã được đào tạo chính quy, bài bản tại các trường Đại học Công an nhân dân và có kinh nghiệm công tác tại các phòng nghiệp vụ, chuyên môn của Công an TPHCM. Đây là một nguồn lực vô cùng quý giá và hết sức quan trọng trong việc tiếp tục củng cố công tác đảm bảo an ninh trật tự cơ sở của TPHCM”- Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu nói.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, từ ngày 1/1 đến 31/5/2022, lực lượng Công an cấp xã đã tiếp nhận 3.874 tố giác, tin báo về tội phạm; kết quả đã xử lý 3.842 tin báo, đạt tỷ lệ 99,17%, trong đó có 3.552 tin báo, tố giác về tội phạm được kiểm tra, xác minh sơ bộ trong thời hạn 24 giờ (chiếm 92,45%); chuyển cơ quan khác có thẩm quyền 59 tin báo; xử lý hành chính 231 tin báo….

“Lực lượng Công an xã là bộ phận hết sức quan trọng trong công tác Công an, là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Do đó, tôi tin tưởng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an xã tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Công an TPHCM, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, ngày càng tinh thông nghiệp vụ, lớn mạnh về tổ chức, lực lượng...”- Thiếu tướng Lê Hồng Nam nói.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, dự báo trong thời gian tới, tình hình hoạt động các loại tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, các băng nhóm, tội phạm có tổ chức hoạt động có xu hướng co cụm, núp bóng doanh nghiệp dịch vụ cầm đồ và dịch chuyển sang các địa bàn khác, móc nối với các băng nhóm, đối tượng hình sự tại địa phương để thực hiện các hoạt động đòi nợ thuê, cầm đồ, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc trái phép. Tội phạm về ma túy ngày càng nguy hiểm, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đường dây mua bán ma túy ngày càng chuyên nghiệp, chặt chẽ. Tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài nhất là số đối tượng người nước ngoài thuê nhà nguyên căn tại các huyện không đăng ký tạm trú, lưu trú sử dụng công nghệ thông tin để lừa đảo…