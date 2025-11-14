Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bổ sung 2 ủy viên UBND thành phố Cần Thơ

Nhật Huy
TPO - Sáng 14/11, HĐND TP. Cần Thơ đã tiến hành họp và thông qua việc miễn nhiệm 1 ủy viên và bầu bổ sung 2 ủy viên UBND TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, các đại biểu HĐND TP. Cần Thơ thống nhất miễn nhiệm ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Nguyễn Quốc Trung - nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố. Trước đó, ông Trung đã được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trần Đề.

bau-uy-vien-2228.jpg
Lãnh đạo Cần Thơ chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Nhật Huy.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên trình tờ trình giới thiệu nhân sự để HĐND bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua bổ sung 2 nhân sự gồm: Bà Hồ Thị Thanh Bạch - Giám đốc Sở Ngoại vụ; và ông Nguyễn Trọng Sơn - Chánh Văn phòng UBND TP. Cần Thơ.

Nhật Huy
