Bổ sung 2 ủy viên UBND thành phố Cần Thơ

TPO - Sáng 14/11, HĐND TP. Cần Thơ đã tiến hành họp và thông qua việc miễn nhiệm 1 ủy viên và bầu bổ sung 2 ủy viên UBND TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, các đại biểu HĐND TP. Cần Thơ thống nhất miễn nhiệm ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Nguyễn Quốc Trung - nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố. Trước đó, ông Trung đã được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trần Đề.

Lãnh đạo Cần Thơ chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Nhật Huy.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên trình tờ trình giới thiệu nhân sự để HĐND bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua bổ sung 2 nhân sự gồm: Bà Hồ Thị Thanh Bạch - Giám đốc Sở Ngoại vụ; và ông Nguyễn Trọng Sơn - Chánh Văn phòng UBND TP. Cần Thơ.