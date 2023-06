Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an 6 tỉnh: Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Bắc Kạn.

Ngày 26/6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Thượng tá Phan Văn Triều, Trưởng Công an thành phố Tây Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chúc mừng Thượng tá Phan Văn Triều được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao cương vị mới. Đây là sự cổ vũ, động viên và là vinh dự đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sĩ Công an Tây Ninh nói chung và cá nhân Thượng tá Phan Văn Triều nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, Thượng tá Phan Văn Triều tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã có hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Chiều 23/6, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an An Giang tổ chức Lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Điều động Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an Kiên Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang kể từ ngày 1/7/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chúc mừng Đại tá Trần Văn Cung đến nhận nhiệm vụ tại Công an An Giang; đồng thời ghi nhận những đóng góp của Đại tá Nguyễn Nhật Trường và Đại tá Bùi Bé Năm đối với thành tích, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự của Công an An Giang trong thời gian qua và tin rằng với năng lực, sở trường, cùng trách nhiệm cao trong công tác, cả hai đồng chí sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp đối với ngành.

Đồng chí Lê Văn Nưng đề nghị Đại tá Trần Văn Cung nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ, tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Liên quan đến công tác nhân sự ngành Công an, ngày 16/6, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Phùng Xuân Tiến, Trưởng phòng Phòng hướng dẫn cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 15/6, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Lê Hồng Giang, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.

