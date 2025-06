TPO - Trước những căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Israel và Iran, trừ trường hợp thật sự cần thiết.

Trong giai đoạn hiện nay, Bộ Ngoại giao khuyến cáo những công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel và Iran tuân thủ các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; thường xuyên giữ liên hệ và theo dõi sát thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran; lên phương án chuẩn bị sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam.

Sáng nay (13/6), Israel triển khai chiến dịch tấn công vào nhiều mục tiêu ở Iran. Trong diễn biến mới nhất, Tehran đã bắt đầu triển khai hành động đáp trả bằng hàng trăm máy bay không người lái.

Iran vừa kiến nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để thảo luận về các cuộc tấn công chưa từng có của Israel vào nước này, Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc nói với CNN.

Một số hãng hàng không lớn đã đình chỉ chuyến bay đến và đi từ Trung Đông.

Nhiều nước đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về tình hình leo thang. Đại sứ quán Trung Quốc tại Iran đánh giá tình hình ở Iran là "nghiêm trọng và phức tạp", kêu gọi công dân Trung Quốc tại nước này tăng cường các biện pháp phòng ngừa an ninh.

Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, Bộ Ngoại giao đề nghị công dân Việt Nam liên hệ theo các số đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao và các Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Iran: Đại sứ quán Việt Nam tại Israel : +972.555.025616 và +972.527274248 Đại sứ quán Việt Nam tại Iran : +989339658252 và +98912057570 Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao: +84 981848484