Giáo dục

Google News

Bộ GD&ĐT xây dựng chính sách đặc thù thu hút giáo viên vùng biên giới

Hà Linh
TPO - Bộ GD&ĐT cho biết, đơn vị đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng chính sách đặc thù để bố trí, đào tạo, thu hút và giữ chân đội ngũ giáo viên có năng lực, đáp ứng yêu cầu giáo dục vùng biên giới. Các chính sách dự kiến được ban hành trước năm học 2026–2027.

Theo Bộ GD&ĐT, ngày 9/11 sẽ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Lễ khởi công đồng loạt các trường được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ 9h – 10h30, với điểm cầu trung tâm tại xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, nơi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

13 điểm cầu còn lại được tổ chức tại các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đăk Lăk, Lâm Đồng và An Giang.

b0fd57b9f1df051825cb7896ff544189.jpg

Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với học sinh vùng biên giới – nơi "phên dậu” của Tổ quốc và cũng là hoạt động hướng tới mục tiêu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, thu hẹp chênh lệch vùng miền, nâng cao an sinh xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Theo thống kê, cả nước hiện có 956 trường phổ thông ở 248 xã biên giới đất liền. Trong số này, mới chỉ có 22 trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT); có khoảng 160 trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT).

Trong tổng số 625.255 học sinh trên địa bàn các xã biên giới, số học sinh không đủ điều kiện học tại trường PTDTNT, PTDTBT nhưng có nhu cầu được học nội trú, bán trú khoảng gần 44%.

Bộ GD&ĐT đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trương xây dựng các trường nội trú cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đặc biệt là tại các xã biên giới đất liền.

Theo đó, cả nước sẽ được đầu tư 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở.

Trong đó, 100 trường được chọn đầu tư xây dựng giai đoạn 1, với tổng nhu cầu vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Các trường được khởi công đồng loạt ngày 9/11 đều thuộc danh mục 100 trường đã được Chính phủ phê duyệt đầu tư trong năm 2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước khai giảng năm học 2026–2027.

Mỗi trường được bố trí khu học tập, khu nhà ở nội trú, nhà ăn, khu sinh hoạt văn hóa – thể thao, thư viện, phòng học bộ môn, khu giáo viên nội trú, đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt, rèn luyện toàn diện.

Bộ GDĐT xác định đây là mô hình trường mới, không phải “trường nén” hay “trường phân tán”, mà là một mô hình hiện đại, đồng bộ, kết hợp chính sách nội trú – bán trú linh hoạt.

Đây là bước khởi đầu để tiến tới hoàn thành 248 trường trong giai đoạn 2025–2028, góp phần xóa dần khoảng cách vùng miền và tạo dựng vành đai tri thức bền vững nơi biên cương.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cũng đang phối hợp xây dựng các chính sách đặc thù đào tạo, thu hút và giữ chân đội ngũ giáo viên có năng lực.

Hà Linh
