Bộ GD&ĐT sẽ ‘siết’ vi phạm trong tuyển sinh, tăng tính răn đe

TPO - Bộ GD&ĐT vừa ban hành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và giáo dục nghề nghiệp, trong đó làm rõ các mức độ vi phạm trong tuyển sinh, đặc biệt là các hành vi tuyển sinh vượt chỉ tiêu, không đúng phương thức tuyển sinh.

Tăng mức phạt đối với vi phạm giáo dục

Theo Bộ GD&ĐT, một trong những điểm sửa đổi quan trọng là việc làm rõ các mức độ vi phạm trong tuyển sinh, đặc biệt là các hành vi tuyển sinh vượt chỉ tiêu, không đúng phương thức hoặc thông tin tuyển sinh. Các biện pháp khắc phục hậu quả cũng được điều chỉnh để đảm bảo khả thi, phù hợp với thực tế triển khai ở các cơ sở giáo dục.

Cùng với đó, dự thảo bổ sung quy định mới đối với các hành vi xúc phạm, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhà giáo, cán bộ quản lí, người học và nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

"Đây là điểm mới thể hiện tinh thần quyết liệt trong xử lí các hành vi vi phạm về giáo dục nói riêng cũng như trong tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lí nhà nước về giáo dục nói chung, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh", Bộ GD&ĐT khẳng định.

Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long (Hà Nội) dù không được giao chỉ tiêu vẫn ngang nhiên tuyển sinh "chui" nhiều học sinh trong năm học 2024-2025 khiến phụ huynh, học sinh khốn đốn.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng điều chỉnh thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để phù hợp với những quy định mới của Luật xử lí vi phạm hành chính và Nghị định hướng dẫn thi hành.

Đối với các hành vi vi phạm, nội dung dự thảo bổ sung quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND các cấp, trong đó cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 37,5 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động, tịch thu tang vật… đối với các vi phạm trong lĩnh vực giáo dục.

Trước đây, thẩm quyền xử phạt vi phạm hoạt động lĩnh vực giáo dục của Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn chỉ ở mức phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 10 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không quá 20 triệu đồng.

Hay như, quy định hiện hành thanh tra viên và người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 2 triệu đồng đối với các vi phạm hành chính. Với Nghị định sửa đổi, bổ sung nội dung: Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng đoàn kiểm tra do Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên thành lập có thẩm quyền phạt tiền lên tới 60 triệu đồng.

Học sinh xâm phạm nhà giáo, không chỉ phạt viết kiểm điểm

Dự thảo Nghị định bổ sung các quy định xử lí đối với những hành vi vi phạm mới phát sinh. Trong đó có các hành vi vi phạm quy chế đào tạo khi chưa đủ điều kiện tự chủ hoặc không được quyền tự chủ; vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tư vấn du học, hợp tác – đầu tư nước ngoài và kiểm định chất lượng giáo dục.

Những quy định này nhằm tăng tính răn đe, đảm bảo trật tự, kỉ cương trong giáo dục, đồng thời phản ánh đúng những thay đổi trong cơ chế tự chủ và hợp tác quốc tế.

Dự thảo cũng bổ sung quy định xử lí đối với người học có yếu tố tâm lí bất thường, có hành vi xâm phạm nhà giáo hoặc cán bộ quản lí. Thay vì chỉ xử phạt hành chính, cơ sở giáo dục được phép áp dụng biện pháp hỗ trợ, điều trị và tư vấn tâm lí, góp phần ngăn ngừa bạo lực học đường từ sớm. Riêng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ được trao thêm thẩm quyền xử phạt một số hành vi để tăng tính chủ động cho địa phương, giảm tải cho cơ quan trung ương.

Bộ GD&ĐT cũng thông tin, Dự thảo Nghị định rà soát, loại bỏ các quy định không còn phù hợp với Luật Giáo dục năm 2019, trong đó bãi bỏ toàn bộ nội dung liên quan đến trình độ trung cấp sư phạm và trường trung cấp – những cấp học đã không còn trong hệ thống giáo dục quốc dân hiện hành.

Song song với đó, dự thảo cũng tập trung vào việc cắt giảm, đơn giản hóa quy trình và điều chỉnh phân cấp thẩm quyền xử phạt. Cách làm này vừa bảo đảm tính bao quát, thống nhất với Luật xử lí vi phạm hành chính, vừa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tránh chồng chéo trong thực thi giữa các cơ quan quản lí.