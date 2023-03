Bộ Công an thông tin về vụ án liên quan bà Phương Hằng và ca sĩ Vy Oanh

Đại tá Trương Thọ Toàn cho biết, công tác xác minh và xử lý vụ án phải qua nhiều công đoạn và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Bà Phương Hằng đã có nhiều hành vi xảy ra trong nhiều năm và trải dài ở nhiều địa bàn, liên quan đến nhiều người, do đó, việc giải quyết vụ việc này đòi hỏi nhiều thời gian và sự cộng tác của nhiều cơ quan.

Ông Toàn cũng cho biết, các cơ quan công an phải tiếp nhận tất cả nguồn tin tố giác tội phạm một cách thận trọng, đảm bảo yêu cầu của quy định pháp luật. Trong một số trường hợp, phân chia cơ quan thụ lý đơn tố giác tội phạm sẽ giúp giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng.

Vào ngày 24/3/2022, Công an TPHCM đã khởi tố bị can và bắt tạm giam nhà báo, luật sư Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến tổ chức cá nhân.