Thực hư thông tin ca sĩ Vy Oanh tới trụ sở công an theo giấy triệu tập

TPO - Đại diện của Vy Oanh cho biết, thông tin nữ ca sĩ đến công an làm việc theo giấy triệu tập đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Ngày 28/3, mạng xã hội lan truyền thông tin bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh, 39 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đến trụ sở công an để làm việc theo giấy triệu tập.

Theo đó, nhiều hội, nhóm đã đăng tải hình ảnh ca sĩ Vy Oanh đến trụ sở công an cùng luật sư bảo vệ quyền lợi, kèm theo đó là nội dung: “Sau khi bị con trai bà Phương Hằng nộp đơn kiện lên cơ quan công an, ca sĩ Vy Oanh đã chọn cách cố thủ ở nhà đăng bài kêu cứu cộng đồng mạng nhưng không ăn thua lắm…”.

Liên quan vụ việc, phía luật sư bảo vệ quyền lợi ca sĩ Vy Oanh cho biết, thông tin trên không đúng sự thật.

Hình ảnh mà mạng xã hội đăng tải là hình cũ, được chụp khi ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư đến Công an TPHCM để làm rõ những vấn đề liên quan đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng trước đó.

Mới đây (ngày 24/3), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã triệu tập ca sĩ Vy Oanh đến giải quyết theo đơn tố giác tội phạm.

Nữ ca sĩ này bị ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai của bà Nguyễn Phương Hằng) tố giác về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngoài ca sĩ Vy Oanh, con trai bà Nguyễn Phương Hằng còn tố giác 34 cá nhân khác, trong đó có bà Đặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ… và nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng khác.

Ca sĩ Vy Oanh cho rằng mình đang là bị hại trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra và đã có văn bản gửi đến Công an TPHCM cung cấp thêm một số thông tin nên không có mặt như giấy triệu tập yêu cầu.