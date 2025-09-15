Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bộ Công an bác tin giả về vụ lộ dữ liệu tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia

Minh Đức
TPO - Ngày 15/9, Bộ Công an phát đi cảnh báo về các thông tin thất thiệt liên quan đến sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC). Cơ quan chức năng khẳng định, tin đồn cho rằng vụ việc ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực như năng lượng, ngân hàng, vận tải… là không có cơ sở.

Theo Bộ Công an, lợi dụng sự quan tâm của dư luận đối với vụ việc tại CIC, một số đối tượng đã tung tin giả về việc “lộ dữ liệu” tại nhiều cơ quan, tổ chức khác. Những thông tin này lan truyền nhanh trên mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến, gây hoang mang và làm nhiễu loạn thông tin.

Kết quả xác minh với các đơn vị liên quan, đặc biệt qua phân tích dữ liệu mẫu, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia khẳng định đây hoàn toàn là thông tin giả. Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ của Hiệp hội, nhấn mạnh: “Những tin giả này buộc các cơ quan, tổ chức phải tiêu tốn nhiều công sức kiểm tra, xác minh, dẫn đến lãng phí nguồn lực”.

Các chuyên gia cảnh báo, việc tung tin giả về lộ dữ liệu không chỉ làm suy giảm uy tín tổ chức, ảnh hưởng đến niềm tin số và môi trường kinh doanh, mà còn có thể bị lợi dụng cho mục đích lừa đảo trực tuyến. Hiệp hội An ninh mạng quốc gia kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chỉ tin tưởng nguồn thông tin chính thống, kiểm chứng trước khi chia sẻ.

Trước đó, ngày 11/9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) cho biết đã ghi nhận sự cố an ninh mạng xảy ra tại CIC. Kết quả ban đầu xác định có dấu hiệu tội phạm mạng tấn công để đánh cắp dữ liệu cá nhân, số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt đang tiếp tục được thống kê, làm rõ.

Minh Đức
