TPO - BlackPink làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard 200 với “Born Pink”.

Ngày 25/9, Billboard thông báo album mới phát hành của BlackPink Born Pink đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top 200 Album của Billboard với 102.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ tính tới 22/9.

Thành tích ấn tượng này ghi tên BlackPink vào lịch sử khi trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên dẫn đầu Billboard 200. Các cô gái nhà YG cũng là nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt vị trí quán quân của bảng xếp hạng âm nhạc uy tín hàng đầu thế giới này kể từ năm 2008, sau nhóm nhạc Mỹ Danity Kane với Welcome to the Dollhouse. BlackPink cũng là nhóm nhạc Kpop thứ ba đứng đầu Billboard 200 trong năm 2022, sau BTS và Stray Kids.

Theo Billboard, Born Pink cũng đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top Album Sales với 75.500 bản được bán ra trong tuần, xếp thứ 7 trong danh sách album bán chạy trong năm 2022. Trong tổng số đó, 85% là doanh số bán đĩa CD (64.000) và 15% là doanh số bán album kỹ thuật số (11.500).

Born Pink được phát hành ngày 16/9, là album thứ hai của BlackPink. Album đầu tiên The Album cũng giữ thứ hạng cao khi mới trình làng, Top 2 của Billboard 200 vào tháng 10/2020.

Trước Born Pink, đĩa đơn Pink Venom đạt vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào ngày 3/9.

Bên ngoài nước Mỹ, Pink Venom là hit lớn, có hai tuần ở vị trí đầu bảng Billboard Global 200 và ba tuần giữ hạng nhất trên Billboard Global Excl. U.S. Đây là hai bảng xếp hạng những ca khúc phổ biến nhất thế giới trong tuần dựa trên hoạt động phát trực tuyến và bán hàng từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trừ Mỹ.

Đơn vị album tương đương là một thuật ngữ được sử dụng trong ngành công nghiệp âm nhạc để chỉ mức tiêu thụ album và các giá trị khác tương đương có nó. Theo công thức mới, đơn vị album tương đương bao gồm hoạt động truyền dữ liệu trực tiếp và tải nhạc kỹ thuật số, tính ngoài doanh số của album. Billboard 200 là bảng xếp hạng những album có đơn vị album tương đương được bán tốt nhất ở Mỹ mỗi tuần, kết hợp giữa doanh số bán hàng thực, theo dõi album tương đương (TEA) và phát trực tuyến các album tương đương (SEA). Mỗi đơn vị tương đương với một lượt bán album hoặc 10 bản nhạc riêng lẻ được bán từ một album hoặc 3.750 luồng âm thanh và video chính thức có hỗ trợ quảng cáo hoặc 1.250 lượt đăng ký/trả phí theo yêu cầu được tạo bởi các bài hát trong album.

Tú Oanh