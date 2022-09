BlackPink lột xác nửa vời

TPO - Sự khác biệt về âm nhạc trong "Shut Down" giúp BlackPink thoát khỏi mác một màu. Thế nhưng, thông điệp cũ kỹ khiến tác phẩm lần nữa đi vào lối mòn.

MV 'sặc mùi tiền', thông điệp nhàm chán

Shut Down - MV mới nhất của BlackPink tiếp tục khai thác chủ đề đáp trả haters với những lời lẽ mạnh mẽ, đề cao giá trị bản thân. Đáng chú ý, nhóm nhạc 4 thành viên đã có nhiều tác phẩm với thông điệp tương tự. Khán giả toàn cầu có thể không đặt nặng vấn đề này bởi rào cản ngôn ngữ. Tuy nhiên, người hâm mộ xứ Hàn bắt đầu ngán ngẩm.

"Đây chẳng phải màn comeback nào cả, vì các chị chưa bao giờ rời đi", "Đừng cố ngoái đầu lại nhìn quá lâu, nhìn mãi mỏi cổ đấy", "Nơi này cũng chẳng phải cuộc chơi, vì các chị chưa bao giờ thua", "Khi các chị trỗi dậy cũng là lúc cưng phải sập nguồn thôi", "Các chị du ngoạn thế giới, ngọc trai đính đầy trên người, VVS các chị đã đầu tư"... là một trong rất nhiều bình luận của khán giả về màn trở lại của 4 thần tượng nhà YG.

Bài hát dày đặc ca từ mang tính sát thương, thể hiện phản ứng đanh thép và hiên ngang của BlackPink trước những lời chỉ trích. Người hâm mộ cho rằng việc lặp lại thông điệp khiến âm nhạc của nhóm dần đi vào lối mòn, cạn kiệt ý tưởng.

Thậm chí, lời bài hát có phần quá kiêu ngạo, tự cao và gây hệ quả ngược. Người hâm mộ có thể cảm thấy bị tổn thương khi nghe nhạc của thần tượng.

Một khán giả xứ Hàn chia sẻ: “Tôi cảm thấy các thần tượng của mình đang bị ‘hắc hóa'. Những ca khúc tràn ngập sự toxic (tiêu cực). Biết họ đang đáp trả 'haters', nhưng chính các fan mới là người gián tiếp hứng chịu lời lẽ cay nghiệt. Tôi tự hỏi YG đã chi tiền thế nào cho màn trở lại của BlackPink? Không phải concept hay âm nhạc, mà là thời trang và sự ngông cuồng. Fandom của họ vẫn đang bất chấp hài lòng với bất cứ thứ gì được thần tượng tung ra. Shut Down đối với tôi giống lời mắng mỏ quen thuộc từ YG và BlackPink”.

Ngoài ra, việc lạm dụng yếu tố khoe giàu, khoe hào quang danh vọng làm ca khúc thiếu đi sức sáng tạo.

Từ lời nhạc, những hình ảnh trong MV cũng theo lối cũ, hào nhoáng và ''sặc mùi tiền''. Rõ ràng, khối tài sản khổng lồ của các thần tượng là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng và sự nỗ lực của họ. Tuy nhiên, thông điệp và hình ảnh giàu sang lặp lại khá nhiều trong các bài hát của BlackPink như một công thức quen thuộc, khiến nó dần mất đi giá trị.

Công bằng mà nói độ phủ sóng của BlackPink không ảnh hưởng nhiều dù có cạn ý tưởng về thông điệp. Với khán giả toàn cầu, sức hút Kpop nằm ở yếu tố MV mãn nhãn, vũ đạo đẹp mắt, giai điệu catchy lôi cuốn và visual xuất sắc của các thần tượng. Về điều này, BlackPink vẫn đang làm tốt và giữ vững phong độ trên thị trường âm nhạc.

Tuy nhiên, nếu thực sự muốn bảo vệ vị thế của mình trước dàn girl group thế hệ mới đầy tiềm năng, đã đến lúc 4 cô gái nhà YG cần suy nghĩ về việc khai thác thông điệp mới mẻ và có chiều sâu hơn.

Sự khởi sắc trong âm nhạc

Phần thông điệp chưa ổn, song tác phẩm mới của BlackPink cho thấy sự khởi sắc trong âm nhạc. Nếu ví Pink Venom là món khai vị kỳ lạ, Shut Down hoàn hảo trở thành bữa chính đầy táo bạo, thoả mãn những tâm hồn yêu nhạc.

Không thể phủ nhận, Pink Venom đem đến cảm giác mới lạ khi mở đầu với âm thanh mê hoặc của nhạc cụ truyền thống, kết hợp độc đáo giữa rap và hyperpop của thập niên 1990. Tuy nhiên, phần sau ca khúc vẫn đi theo công thức quen thuộc.

Như thường lệ, màn mở đầu hoàn hảo dẫn dụ khán giả tới phần điệp khúc sôi nổi, vội vã. Thông điệp Pink Venom lặp đi lặp lại như con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp bài hát trở nên viral, nhưng cũng khiến người nghe choáng ngợp và nhàm chán.

Sau cùng, những gì đọng lại trong Pink Venom vẫn là bản nhạc hiện đại, catchy, đoạn hook dễ thuộc. "Vẫn như mọi khi", "Có thể đoán trước", "Bùng nổ"... là một trong những nhận xét tiêu biểu dành cho bài hát mang đậm màu BlackPink.

Trở lại với Shut Down, dễ hiểu vì sao ca khúc này được chọn làm bài hát chủ đề trong album mới của nhóm thay vì Pink Venom.

Phù thủy âm nhạc Teddy - nhà sản xuất âm nhạc của BlackPink đã liều lĩnh bỏ qua sở trường quen thuộc với đoạn hook tạo ra điểm nhấn, không cả sử dụng tới phần outro EDM sôi động.

Thay vì phần điệp khúc dồn dập gây nghiện thông thường, Shut Down sở hữu dòng chảy giai điệu nhịp nhàng và chậm rãi.

Giọng hát đầy nội lực của bốn thành viên kết hợp với màn độc tấu violin kinh điển La Campanella của Niccolò Paganini, đủ để khiến người nghe nổi da gà. Việc ứng dụng các bản nhạc cổ điển không còn mới mẻ ở Kpop, và Shut Down là ca khúc thể hiện tốt điều này.

Phong cách Hip hop của BlackPink vừa vặn mang lại hương vị hiện đại, giúp bài hát không hề lỗi thời. Thông điệp Whip It Whip It Whip It dành để đáp trả các haters nghe rất sang và thời thượng. Bản phối được xử lý tối giản, dễ chịu hơn hẳn thay vì xu hướng beat chồng beat tham lam của vài tác phẩm Kpop gần đây.

Sự khác biệt của Shut Down giúp BlackPink có bước tiến mới. Ca khúc có thể không viral nhanh chóng vì thiếu đi những yếu tố tạo hit quen thuộc, nhưng đủ để gà nhà YG khuấy đảo thị trường toàn cầu.