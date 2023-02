Bình Dương xử lý mạnh với nạn chó thả rông

TPO - Việc xử lý chó thả rông được tiến hành từng bước, trước tiên là thông báo cho chủ vật nuôi, tuyên truyền và vận động họ chấp hành các quy định. Sau đó cán bộ phụ trách sẽ kiểm tra để nắm tình hình và phối hợp với cán bộ thú y phường bắt chó thả rông.

Thời gian qua, tình trạng chó thả rông tấn công người đi đường xảy ra ở một số địa phương gây tâm lý bất an cho người dân. TP Thuận An là địa phương tiên phong thành lập các đội xử lý tình trạng chó thả rông tại tỉnh Bình Dương.

Chủ tịch UBND TP Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết, các phường, xã thường xuyên tuyên truyền người dân về việc quản lý, không để chó, mèo chạy rông ra đường. Theo ông Tâm, trường hợp chó thả rông gây thương tích cho người, nếu xác định được chủ sở hữu sẽ có biện pháp xử lý trách nhiệm theo quy định tùy vào mức độ. Mỗi phường, xã sẽ thành lập một đội xử lý chó thả rông.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu - Chủ tịch phường Vĩnh Phú (TP Thuận An) cho biết, việc xử lý chó thả rông đã được địa phương quan tâm, thực hiện từ năm trước và hiện nay đang đẩy mạnh. Theo bà Châu, việc xử lý chó thả rông được tiến hành từng bước, trước tiên là thông báo cho chủ vật nuôi, tuyên truyền và vận động họ chấp hành các quy định. Sau đó cán bộ phụ trách sẽ kiểm tra để nắm tình hình và phối hợp với cán bộ thú y phường bắt chó thả rông.

Ông Phan Thái Sơn - Chủ tịch UBND phường An Phú (TP Thuận An) cho biết thêm, trước đó vào ngày 19/2 địa phương đã thành lập và ra mắt đội xử lý chó thả rông. Theo ông Sơn, để tránh hệ lụy, tạo môi trường sống an toàn cho người dân, địa phương sẽ mạnh tay xử lý các trường hợp chó thả rông.

Đại diện chính quyền TP Thuận An cho hay, việc xử lý chó thả rông sau khi bắt về khá phức tạp. Khi bắt chó thả rông về phải nhốt, cho ăn và thông báo cho chủ đến nhận trong vòng 48 giờ, nếu chủ không nhận phải đưa đến một đơn vị có uy tín phục vụ cho công tác nghiên cứu chứ không phải tùy tiện định giá và xử lý.

Ông Trần Phú Cường - Chi cục trưởng Chi Cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương thông tin, hiện nay chó, mèo trên địa bàn có 65.964 con, trong đó đã tiêm phòng được 64.997 con, đạt 98,5%. Tỉnh Bình Dương đã được Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận vùng an toàn bệnh dại cho 4 huyện thị, thành phố, gồm: TP.Thủ Dầu Một, TX.Tân Uyên, TX.Bến Cát và huyện Bàu Bàng.