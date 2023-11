Bình Dương lập thành phố mới, kêu gọi đầu tư cảng sông 2.300 tỷ

TPO - HĐND tỉnh Bình Dương tán thành chủ trương thành lập 2 phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thị xã Bến Cát lên thành phố Bến Cát.

Ngày 25/11, thông tin từ HĐND tỉnh Bình Dương cho biết, đã ban hành Nghị quyết số 43 về việc tán thành chủ trương thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thị xã Bến Cát thành thành phố Bến Cát.

Theo đó, thành lập phường An Điền, phường An Tây trên cơ sở chuyển đổi nguyên trạng diện tích, địa giới hành chính, dân số của xã An Điền, xã An Tây thuộc thị xã Bến Cát. Thành lập thành phố Bến Cát trên cơ sở chuyển đổi nguyên trạng diện tích, địa giới hành chính, dân số của thị xã Bến Cát.

Thành lập thành phố Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 234,35 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số khoảng 364.578 người.

Sau khi thành lập, thành phố Bến Cát có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường: Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa, An Điền, An Tây và xã Phú An.

Trong 10 tháng năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã Bến Cát tiếp tục phát triển. Tổng giá trị sản xuất đạt 285.018,2 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 09/11/2023 đạt 70,8% kế hoạch, phấn đấu đến cuối năm 2023 đạt 100%.

Hiện nay, Bến Cát đang thực hiện nhiều dự án giao thông. Trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc Mỹ Phước; chuẩn bị bồi thường dự án đường Vành đai 4 và dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ĐH.606 đến giáp đường vành đai Bắc Mỹ Phước.

Đặc biệt, tỉnh Bình Dương đang kêu gọi đầu tư Dự án Cảng sông An Tây nằm giáp sông Sài Gòn có diện tích 100ha, tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng.

Cảng được quy hoạch nằm giáp sông Sài Gòn, phía Nam xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, được xây dựng nhằm phục vụ các hoạt động vận tải hàng hóa, hình thành chuỗi dịch vụ logistics (dịch vụ hậu cần) với mô hình vận tải đa phương thức.

Dự án cảng này nhằm phục vụ vận tải cho hệ thống logistics bằng đường sông từ trong nội địa tỉnh Bình Dương đến cảng biển nước sâu Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu và cảng Cát Lái ở TPHCM.