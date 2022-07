Bình Dương kiến nghị ‘cơ chế đặc thù’ để tạo đột phá

TPO - Mặc dù đang là tỉnh phát triển kinh tế bậc nhất của cả nước nhưng với khát khao phát huy hết khả năng để lớn mạnh hơn, Bình Dương kiến nghị có một “cơ chế đặc thù” riêng.

Ngày 14/7, UBND tỉnh Bình Dương thông tin, lãnh đạo tỉnh này vừa có buổi tiếp đoàn công tác do ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn.

Theo đó, tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, trong giai đoạn 2005-2020, kinh tế - xã hội của Bình Dương đã có sự tăng trưởng đáng khích lệ. Số liệu thống kê cho thấy, GRDP năm 2020 của tỉnh tăng gấp 26,1 lần so với năm 2005. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm giai đoạn 2005-2009 đạt 13,93%/năm, giai đoạn 2010-2015 đạt 8,3%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 đạt 9,1%/năm.

Đặc biệt, nếu như năm 1997 Bình Dương chỉ chiếm tỷ trọng 1,25% GDP của cả nước thì đến năm 2015 chiếm 4,6% và đến năm 2020 chiếm 4,9%.

Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người/tháng của tỉnh là 7,02 triệu đồng, cao nhất cả nước và gấp 5,77 lần so với năm 2006 của tỉnh (1,21 triệu đồng), tăng bình quân 13,3%/năm. Tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người của tỉnh năm 2020 đạt 151 triệu đồng/người, gấp 11,2 lần so với năm 2005 (13,5 triệu đồng/người), tăng bình quân 17,5%/năm; cao hơn so với mức bình quân của vùng Đông Nam bộ và gấp 2,5 lần so với mức bình quân của cả nước.

Với khát khao phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi kiến nghị với đoàn công tác về một “cơ chế đặc thù” cho tỉnh này.

Đáp lại kiến nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác Trung ương nhất trí cần có “cơ chế đặc thù” để giúp tỉnh Bình Dương phát triển. Tăng cường thêm nguồn vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng về giao thông, tài nguyên môi trường, giáo dục, y tế, nhà ở, an sinh xã hội, các công trình cấp thoát nước… Bộ trưởng cho rằng, thời gian tới, Bình Dương cần vận dụng, sử dụng tốt hai nguồn lực quan trọng là đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển. Những kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Bình Dương, đoàn công tác sẽ trình Chính phủ hỗ trợ các chính sách quy hoạch phát triển phù hợp.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những kết quả tỉnh Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh Chính phủ rất quan tâm đến sự phát triển của Bình Dương và các địa phương nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay, Chính phủ đã giao bộ này Nghị quyết về hỗ trợ các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển trong thời kỳ mới.

Dự kiến, trong tháng 9 tới, Nghị quyết mới sẽ hoàn thành và trình Chính phủ trước khi trình Bộ Chính trị phê duyệt.