Bình Định thu giữ hơn 11.000 sản phẩm bánh ngọt không có hóa đơn, chứng từ

TPO - Ngày 17/1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định cho hay, đơn vị vừa kiểm tra, tạm giữ số lượng lớn hàng hóa là thực phẩm do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ kèm theo.

Cụ thể, ngày 15/1, Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh trên địa bàn phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn. Qua kiểm tra, phát hiện số lượng lớn hàng hóa gồm 11.480 sản phẩm bánh ngọt các loại, được chứa đựng trong 200 thùng carton do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm 57 triệu đồng.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 5 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cũng qua công tác theo dõi địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an Thị xã An Nhơn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã An Nhơn kiểm tra cơ sở kinh doanh sản phẩm là thực phẩm tươi sống (thịt heo) do bà P.T.S ở phường Bình Định (thị xã An Nhơn) phát hiện hộ đang kinh doanh 300kg sản phẩm thịt heo không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Đội Quản lý thị trường số 4 đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên và tiến hành các thủ tục để xử lý tiêu huỷ theo quy định pháp luật.