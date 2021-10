Biển Đông khả năng xuất hiện bão, miền Trung nguy cơ lũ chồng lũ

Vượt sóng lớn cứu hộ tàu cá cùng 9 ngư dân bị nạn trên vùng biển Quảng Ngãi TPO - Giữa sóng to, gió lớn tàu cá cùng 9 ngư dân bị hỏng máy và trôi dạt vào bãi đá ngầm, thân tàu bị hư hỏng, có nguy cơ vỡ. Rất may, tất cả các ngư dân được ứng cứu kịp thời giữa sóng to gió lớn.

Đặc sản Tây Bắc, mỗi ngày đỏ lửa nướng 4.000 con chuyển về Hà Nội TPO - Gần đây, đặc sản gà đồi, cá sông nướng Tây Bắc được đưa về Hà Nội nhiều hơn. Ngồi ở Thủ đô bạn vẫn có thể thưởng thức những món ngon chuẩn hương vị núi rừng Tây Bắc bất cứ khi nào muốn, với giá cả không quá đắt đỏ.

Tộc người bí ẩn ở Nhật Bản với hình xăm độc đáo như Joker trên môi TPO - Phụ nữ Ainu (Nhật Bản) thời xưa thường có hình xăm lớn trên môi với nhiều ý nghĩa khác nhau.

Cuối tháng 10, miền Trung liên tục có mưa to diện rộng TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên trong hôm nay, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Dự báo trong nửa cuối tháng 10 và tháng 11 ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ liên tục có mưa to diện rộng.

Khám phá uy lực của lá chắn tên lửa bảo vệ thủ đô Moscow Tháng 6/1975, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô quyết định triển khai hệ thống tên lửa chống đạn đạo có tên A-135. Hệ thống này được trang bị hai hệ thống tên lửa: Một loại tên lửa đánh chặn tên lửa trong khí quyển 53T6, một loại tên lửa đánh chặn tên lửa ngoài tầng khí quyển 51T6. Hệ thống phòng thủ chống tên lửa A-135 được sử dụng để bảo vệ thủ đô Moscow và các khu công nghiệp trung tâm của nước này trước những cuộc tấn công nhiều đợt được phóng từ "thế giới thứ ba".

Dàn mỹ nhân 'Tây Du Ký 1986' giờ khác xưa thế nào? TPO - 35 năm kể từ khi "Tây Du Ký 1986" lên sóng, dàn diễn viên nữ dù có đất diễn ít hay nhiều đều nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ có mưa to đến rất to TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên hôm nay, ở khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Bắc Bộ hôm nay giảm mưa nhưng trời lạnh, có nơi trời rét.

'Cười bò' với màn đặt biệt danh của bộ 6 quyền lực Rap Việt: Binz âm thầm, Khoa âm hưởng TPO - Nhờ màn xuất hiện của thí sinh Mai Âm Nhạc trong tập 1 Rap Việt tối 16/10 đã khiến bộ 6 quyền lực và MC Trấn Thành có những biệt danh mới vô cùng hài hước.