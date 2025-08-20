Biến đồng hoang thành vựa lúa vàng trên núi

TP - Hàng trăm ha ruộng nước ở xã vùng cao Phước Năng (huyện Phước Sơn, Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng mới) từ chỗ bị bỏ hoang nay trở thành cánh đồng màu mỡ, với những vụ mùa bội thu.

Kỳ tích trên non cao

Xã Phước Năng nằm dưới chân đèo Lò Xo của đường Hồ Chí Minh. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Phước Năng rộng hơn về quy mô và diện tích khi có thêm Phước Mỹ, Phước Đức nhập vào.

Cánh đồng thôn 2 Phước Năng đang thì “con gái” xanh mướt giữa mùa hè. Ảnh: Nguyễn Thành

Người dân vùng cao Phước Năng đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu, Giẻ Triêng... Trước đây, người dân sống chủ yếu dựa vào rừng. Từ khi cấm rừng, được chính quyền vận động, tuyên truyền, tư duy làm ăn của bà con đã dần thay đổi.

Anh Trương Hà Phương hướng dẫn bà con trồng cây Ba kích để chuyển hướng phát triển kinh tế

Ông Lê Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Phước Năng cho biết, nhờ khai hoang, cải tạo, cánh đồng lúa rộng hơn 120ha nay đã cho sản xuất 2 vụ, với năng suất cao không thua kém đồng bằng. “Đây là một kỳ tích trong việc giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững, chủ động nguồn lương thực để tự tin vươn lên thoát nghèo”, ông Thắng cho biết.

Cánh đồng lúa thôn 2 bao quanh là núi rừng. Giữa mùa hè nắng chói chang, cánh đồng xanh mướt bên dòng suối chảy róc rách khiến nhiều người đi qua như lạc vào một vùng quê trù phú.

“Sau sáp nhập, chính quyền đang bàn giao thủ tục pháp lý cho hợp tác xã để tiếp tục hỗ trợ, đồng hành, xây dựng các chương trình, chính sách mới giúp bà con tiếp tục phát triển. Phước Năng sẽ mau chóng đổi thay”. Ông Lê Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Phước Năng

Trên cánh đồng, chị Hồ Thị Cải miệt mài, nhổ cỏ cho thửa ruộng của mình. Gia đình chị Cải là hộ cận nghèo. Hơn 5 năm trước chị được chính quyền, hợp tác xã kêu gọi tham gia cải tạo cánh đồng này. Đến nay, gần 2 sào ruộng của gia đình chị đã cho những vụ mùa bội thu, ăn không hết, còn dư để bán, điều mà trước đây chị không bao giờ nghĩ tới.

Chị Cải cho biết, cải tạo ruộng xong, chính quyền cho máy móc xuống giúp dân cày bừa, rồi cấp giống lúa, cấp phân cho bà con gieo trồng. Cán bộ xã xuống tận ruộng chỉ cách bà con cấy lúa, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để sản xuất lúa hữu cơ. Vụ mùa đầu tiên, gia đình thu về hàng chục bao lúa trong niềm vui ngỡ ngàng. Đến nay gia đình chị Cải và nhiều hộ dân thôn 2 đã chủ động lương thực, yên tâm phát triển kinh tế.

“Muốn phát triển phải no cái bụng. Có lúa gạo ăn hàng ngày, dân làng không còn lo thiếu ăn như trước. Có cái ăn gia đình tự tin trồng trọt chăn nuôi, nhờ đó mới thay đổi cuộc sống hàng ngày”, chị Cải nói.

Biến lúa rẫy thành đặc sản

Chở những bao lúa, nặng trịch đến Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Phước Năng (HTX) để xát gạo, anh Hồ Văn Thức, 22 tuổi, cười tươi nói: “Ở nhà còn hơn chục bao như thế này. Từ nay đến vụ mùa mới ăn không hết nhưng phải dự trữ đề phòng mưa bão. Lúa gạo làm ra, ăn không hết còn được HTX thu mua, có thêm tiền cho các em ăn học”.

Thức là thành viên trẻ trong số hơn 650 xã viên của HTX. “Làm ruộng, cấy lúa có gạo ăn. Nuôi gà, nuôi lợn, nuôi bò có thêm nguồn thu hàng tháng. Nhiều nhà đã có của ăn của để, không còn nghèo khổ như trước”, Thức nói.

Anh Trương Hà Phương (43 tuổi) cùng vợ Nguyễn Thị Hằng đứng ra thành lập HTX từ năm 2021. Vợ chồng anh Phương đã cùng với cán bộ xã giúp dân làng biết cách làm ăn, phát triển kinh tế. Hỏi chuyện, anh Phương cười nói: “Từ khi được chính quyền cho phép thành lập HTX, hai vợ chồng lấy nhà làm trụ sở. Vợ được làm giám đốc, còn tôi là xã viên, thư ký riêng của vợ”.

Ban đầu HTX chỉ có 7 thành viên trụ cột, nay là 25 người, với số xã viên hơn 650 người. HTX đầu tư 1 máy cày và 4 máy cấy, cùng 10.000 khay mạ để phục vụ sản xuất. Vụ mùa đầu tiên đã cho năng suất cao, ai cũng ngỡ ngàng. “Có gạo ăn, không lo thiếu đói, bà con dần tin và thay đổi. Diện tích lúa nước ở xã không ngừng mở rộng. Thay đổi được như hôm nay là cả một quá trình đồng hành”, chị Hằng cho biết.

Theo chị Hằng, sản phẩm lúa của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Phước Năng đã được gắn nhãn sản phẩm OCOP 3 sao, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến và ưa chuộng. Không chỉ phát triển lúa nước, HTX Phước Năng còn trồng thành công cây sâm Ba Kích. Hơn 5 hecta sâm Ba Kích đã liên kết được nguồn tiêu thụ. Với giá từ 100 - 150 ngàn/kg sâm Ba Kích, hướng trồng dược liệu đang mở ra cho bà con Phước Năng cơ hội mới để làm giàu.