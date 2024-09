Biển Đông có thể đón bão số 4

TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới hình thành ở vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines sẽ đi vào Biển Đông, tiến về phía quần đảo Hoàng Sa và có thể mạnh lên thành bão, trở thành bão số 4 trong mùa bão năm nay.

Do chịu sự chi phối của nhiều yếu tố, dự báo diễn biến về cường độ và đường đi của bão sẽ rất phức tạp, khó lường.

Chiều qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện gửi UBND các tỉnh/thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Trên đất liền, tình hình thời tiết ở nhiều khu vực khá xấu. Tây Nguyên và Nam bộ, hôm nay và ngày mai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Đêm 18/9 và ngày 19/9, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 90mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Từ ngày 20/9, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ giảm dần.

Trong chiều tối nay, miền Bắc và miền Trung cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, hiện tượng bất thường tại đồng bằng sông Cửu Long. Trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Dự báo khoảng 21-22 tháng 9, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu, Châu Đốc có khả năng lên trên mức BĐ1 từ 0,1-0,2m, sau đó biến đổi chậm.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao ở An Giang, Đồng Tháp, Long An và vùng trũng thấp, ven sông các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.