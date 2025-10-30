BIDV giới thiệu gói tín dụng “An cư vững bước” lãi suất chỉ từ 5%/năm

Gói tín dụng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm dành cho cán bộ hành chính sự nghiệp nhận lương qua tài khoản BIDV, phục vụ nhu cầu nhà ở, vay mua ô tô hoặc tiêu dùng đời sống.

Từ ngày 1/7/2025, Việt Nam thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội. Để đạt được kết quả này là sự chung sức của nhiều cấp, nhiều ngành, trong đó có đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của đội ngũ cán bộ hành chính sự nghiệp – những người đã vượt lên khó khăn về địa điểm công tác mới, quy trình mới, điều kiện làm việc mới để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ nhịp công việc và phục vụ nhân dân.

Thấu hiểu những trăn trở và nhu cầu “an cư” để yên tâm công tác, BIDV triển khai gói vay ưu đãi dành riêng cho cán bộ hành chính sự nghiệp nhận lương qua tài khoản BIDV. Với gói vay này, khách hàng có thể mua nhà, mua ô tô hoặc vay tiêu dùng với lãi suất chỉ từ 5%/năm (tùy từng địa bàn), hạn mức vay lên đến 5 tỷ đồng, thời hạn tối đa 20 năm – giúp giảm gánh nặng tài chính và tạo sự chủ động cho kế hoạch cuộc sống.

Không dừng lại ở ưu đãi khi vay vốn, các cán bộ hành chính sự nghiệp nhận lương qua BIDV còn được miễn, giảm phí nhiều dịch vụ như BIDV SmartBanking, phát hành thẻ ghi nợ, phí thường niên và rút tiền tại ATM BIDV… cùng hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn khác, mang lại trải nghiệm tài chính thuận tiện và tiết kiệm.

Cụ thể, BIDV miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu khi phát hành thẻ ghi nợ nội địa/quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế. Đặc biệt, khách hàng nhận lương tại BIDV được miễn phí rút tiền tại ATM BIDV 1 năm đầu. Hạn mức thẻ tín dụng lên tới 700 triệu đồng, miễn lãi trong vòng 45 ngày, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, hoàn tiền lên đến 10% giao dịch.

Bên cạnh đó, BIDV tiếp tục triển khai chính sách “0 phí” đối với tài khoản nhận lương tại ngân hàng. Theo đó, tài khoản thanh toán không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu và được miễn phí quản lý tài khoản mặc định khi phát sinh giao dịch tài chính trên Smartbanking trong tháng. Chuyển tiền trong và ngoài hệ thống BIDV cũng được hoàn toàn miễn phí trên BIDV SmartBanking, đồng thời miễn phí tin nhắn OTT, phí duy trì SmartBanking và nhiều ưu đãi mã giảm giá, tích điểm B-point khi thực hiện giao dịch trên ứng dụng.

Lãi suất gửi tiền Online ưu đãi cộng thêm đến 0,6%/năm so với lãi suất niêm yết tại quầy. Đặc biệt, BIDV là ngân hàng tiên phong trên thị trường hỗ trợ khách hàng lương đổi điểm B-point thành ưu đãi lãi suất khi gửi tiết kiệm Online, với mức ưu đãi cộng thêm đến 0.2%/năm (kỳ hạn 3 hoặc 6 tháng, số tiền gửi từ 50 triệu đồng trở lên). Ưu đãi giảm phí chuyển tiền quốc tế đến 10% và tặng tài khoản số đẹp như ý lên đến 30 triệu đồng.

Với những giải pháp này, BIDV khẳng định vai trò tiên phong không chỉ trong việc đồng hành cùng đội ngũ hành chính công, mà còn trong sứ mệnh chung tay ổn định an sinh xã hội, hỗ trợ tích cực thực thi các chủ trương, chính sách của Nhà nước – vì một Việt Nam phát triển bền vững, nơi mỗi người đều có cơ hội an cư và cống hiến.

Mọi thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ chi nhánh BIDV thực hiện chi trả lương hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 9247 để được hỗ trợ.