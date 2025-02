Bí thư T.Ư Đoàn tiếp xã giao đoàn đại biểu Bộ Phát triển Xã hội và An sinh Thái Lan

TPO - Tiếp đoàn đại biểu Bộ Phát triển Xã hội và An sinh Thái Lan, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương đề nghị hai bên tăng cường các chương trình giao lưu thanh thiếu nhi hai nước; quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi.

Ngày 25/2, tại Hà Nội, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương tiếp xã giao đoàn đại biểu Bộ Phát triển xã hội và an sinh Thái Lan do bà Bhawini Sumoltri - Chuyên gia về Thanh thiếu niên, Cục Thanh thiếu niên, Bộ Phát triển Xã hội và An sinh Thái Lan dẫn đầu, thăm và làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, mối quan hệ Việt Nam – Thái Lan trong thời gian qua phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực. Thanh niên hai nước cần vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Thái Lan.

Anh Cương đề nghị, hai bên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho thanh thiếu nhi hai nước về Việt Nam, Thái Lan và mối quan hệ Việt Nam – Thái Lan, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – Thái Lan vào năm 2026.

Tiếp tục duy trì các chương trình trao đổi đoàn cán bộ công tác thanh niên của hai nước hàng năm; các chương trình giao lưu, tọa đàm, thảo luận giúp tuổi trẻ Việt Nam – Thái Lan hiểu thêm về văn hoá mỗi nước.

Đồng thời, Bộ Phát triển Xã hội và An sinh Thái Lan quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan và thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Thái Lan tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi tại Thái Lan.

Bà Bhawini Sumoltri trân trọng Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương và đại diện các ban, đơn vị T.Ư Đoàn tiếp đón, trao đổi với đoàn công tác Bộ Phát triển Xã hội và An sinh Thái Lan.

Bà Bhawini Sumoltri bày tỏ ấn tượng với sự phát triển kinh tế - xã hội – văn hóa của Việt Nam; các phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam.