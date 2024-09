Bí thư T.Ư Đoàn thăm, trao hỗ trợ thanh thiếu nhi thôn Làng Nủ

TPO - Tiếp nối hành trình sẻ chia, chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 3, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ bà con và thanh thiếu nhi vùng thiệt hại do mưa lũ tại Lào Cai, đặc biệt là thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên) - nơi xảy ra trận lũ quét đau thương.