Trung ương Đoàn hỗ trợ Cao Bằng khắc phục hậu quả bão lụt

TPO - Chiều ngày 17/9, anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân chịu thiệt hại của cơn bão số 3 (bão Yagi) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân và thanh thiếu nhi tại xóm Lũng Lì, xã Ca Thành và thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình. Nguyên Bình là địa phương của tỉnh Cao Bằng phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 3 (bão Yagi).

Những ngày qua là những đêm không ngủ của hàng nghìn người dân lo chạy bão lũ, sạt lở đất. Có thể nói, đây là trận lũ kinh hoàng nhất họ từng trải qua khi nước lũ dâng lên theo từng phút; sạt lở đất, đá xảy ra liên tục khiến nhiều người thương vong; nhiều diện tích lúa và hoa màu bị mất trắng; nhiều ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái, hư hỏng nặng. Nguyên Bình mưa to và rất to, gió lốc gây sạt lở đất đá, vùi lấp, hư hỏng nhà ở; cuốn trôi nhà ở và gây thiệt hại lớn về người, tài sản và hoa màu của nhân dân. Mưa to kèm gió lốc làm gãy đổ và ngập úng khoảng 27,15 ha hoa màu, 104,595 ha lúa, 5 ha mía; cuốn trôi 11 ao cá…

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của báo Tiền Phong đã trao tặng 50 triệu đồng cho Tỉnh Đoàn Cao Bằng. Trao quà trực tiếp 5 hộ gia đình (mỗi gia đình 3 triệu đồng), trao 20 suất quà Trung thu cho các em thiếu nhi; trao 275 thùng sữa; 200 thùng mì và 500 triệu kinh phí mua nhu yếu phẩm. Tổng giá trị trên 621 triệu đồng.