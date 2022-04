Bí thư Trung ương Đoàn chúc tết Chôl Chnăm Thmây tại Kiên Giang

TPO - Ngày 13/4, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Cái Đước Lớn xã Ngọc Chúc (Giồng Riềng, Kiên Giang).

Tại buổi thăm và chúc tết, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương vui mừng và phấn khởi khi thấy không khí đón tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer đang rộn ràng, náo nhiệt với những hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, an toàn.

Anh Nguyễn Ngọc Lương gửi lời chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2022 đến các chức sắc tôn giáo, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, a cha, tăng ni, phật tử, bà con dân tộc Khmer mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và mong rằng Đại đức Danh Thanh và các nhà sư trong chùa tiếp tục là những hạt nhân nồng cốt trong công tác tuyên truyền cổ vũ, vận động phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây năm 2022, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng tổ chức trao 100 túi an sinh cho bà con nghèo trên địa bàn xã Ngọc Chúc.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Bí thư Trung ương Đoàn cũng đến dự Lễ khởi công công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” trao tặng cho em Thị Trâm, học sinh lớp 6, Trường THCS Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Em Thị Trâm có cha mất do tai nạn giao thông, mẹ mất do COVID –9. Hiện em đang sinh sống cùng với bà ngoại đã già yếu cùng anh trai 15 tuổi và em nhỏ mới hơn 2 tuổi. Gia đình diện hộ nghèo tại địa phương, rất khó khăn trong cuộc sống cũng như việc ăn học của em hàng ngày.

Trong một lần Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em” tại địa phương và biết được hoàn cảnh gia đình của em Thị Trâm, nên Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đề xuất Trung tâm Tình nguyện quốc gia hỗ trợ và vận động thêm nguồn lực từ Mobiphone Kiên Giang để xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” để tặng cho em Thị Trâm. Tổng kinh phí đầu tư, xây dựng căn nhà là 80 triệu đồng do Trung tâm Tình nguyện quốc gia và Mobiphone Kiên Giang tài trợ.