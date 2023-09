Bí thư Đà Nẵng: Kiên trì kiến nghị Trung ương, chứ không buông bỏ

TPO - Ngày 27/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tổ chức tiếp xúc cử tri các quận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri nêu các vấn đề như thông tin sai sự thật, lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia diễn biến phức tạp; công tác phòng chống tham nhũng; góp ý việc sửa chữa các bộ luật quan trọng... lên Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Cử tri băn khoăn về "đại án" chuyến bay giải cứu và công ty Việt Á

"Đại án" chuyến bay giải cứu và công ty Việt Á được cử tri Nguyễn Trí Tổng (cử tri quận Hải Châu) nêu lên để nói về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay của Đảng và Nhà nước ta. Theo ông Tổng, việc xử lý hai "đại án" vẫn còn nhiều câu hỏi, nhiều băn khoăn mà cử tri cần được giải đáp những uẩn khúc.

Ông Tổng đơn cử như vụ công ty Việt Á trục lợi 4.000 tỷ đồng nhưng đến nay mới phong tỏa kê biên được 1.700 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 2.300 tỷ đồng thì ở đâu?

Trong khi đó, cử tri Lê Thọ Truyền (quận Sơn Trà) cho rằng, Quốc hội cần sửa đổi bổ sung Luật Hình sự theo hướng tăng chế tài, xử lý nghiêm minh hơn nữa tội phạm tham nhũng. Hiện nay, quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực còn hạn chế nên đã xảy ra tiêu cực trong đấu thầu mua sắm công, quản lý tài sản công. Tội phạm tham nhũng lợi dụng những sơ hở của pháp luật để trục lợi cho mình. Do đó, luật cần có hình phạt xử lý nghiêm hơn nữa đối với loại tội phạm này. Ông Truyền cho rằng, việc xử lý tội phạm tham nhũng "cần nghiêm khắc hơn nữa".

Đề cập đến việc lừa đảo trên không gian mạng, cử tri Trần Minh Nhật (quận Thanh Khê) bày tỏ lo lắng khi số vụ xảy ra ngày càng nhiều, quy mô xuyên quốc gia, đòi nợ kiểu xã hội đen, giả danh cơ quan Nhà nước để lừa đảo. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng còn sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, phát tán hình ảnh, phát ngôn thiếu văn hóa, nói xấu, xuyên tạc gây ra hoang mang cho người dân và để lại hậu quả xấu.

"Cử tri mong Chính phủ có những biện pháp tối ưu để ngăn chặn tình trạng này”, ông Nhật nêu ý kiến, đồng thời kiến nghị Bộ Công an, Bộ TT&TT, các ngân hàng cần có những biện pháp mạnh hơn nữa để xử lý triệt để vấn đề này.

Kiên trì kiến nghị tháo gỡ khó khăn khi xử lý các sai phạm

Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri cũng nêu ý kiến liên quan đến việc Đà Nẵng xử lý khó khăn, vướng mắc theo các bản án, các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Việc chậm tháo gỡ các dự án có vi phạm đã ảnh hưởng đến sự phát triển chung của Đà Nẵng, không khơi thông nguồn lực đất đai cho thành phố, cho doanh nghiệp và người dân.

Tiếp thu ý kiến cử tri, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng cho biết: Việc thực hiện các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, bản án của tòa án là một trong những vấn đề rất lớn và bức xúc được cử tri phản ánh tại các hội nghị. Có những kết luận đã tồn tại lâu, như Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ từ năm 2012 đến nay vẫn còn rất nhiều vấn đề đang vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bí thư Đà Nẵng cho biết, hiện nay, thành phố đang chỉ đạo triển khai nghiêm túc các kết luận. Thành ủy, HĐND, UBND rất kiên trì và có rất nhiều văn bản, có rất nhiều buổi làm việc với những cơ quan có thẩm quyền của Trung ương để kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành kết luận và các bản án, cũng như những kết luận của kiểm toán ở các dự án cử tri phản ánh, như: Dự án Đa Phước, sân vận động Chi Lăng... Tuy nhiên, quá trình thực hiện có những nội dung không thuộc thẩm quyền của thành phố, nhiều nội dung đã được ghi nhận và đang trình các cấp thẩm quyền để xem xét.

"Đến thời điểm này vẫn chưa có câu trả lời của các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, thành phố vẫn kiên trì kiến nghị Trung ương, chứ không buông bỏ. Bởi đây là quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và cũng chính là nguồn lực của thành phố”, ông Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng thông tin thêm, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tiêu cực thành phố đã đưa nội dung định kỳ hằng quý xem xét tiến độ thực hiện của UBND thành phố, các sở, ngành về việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, các bản án. "Đây cũng là biện pháp mới thúc đẩy cho quá trình này thực hiện tốt hơn", ông Quảng nói.

Liên quan đến tội phạm trên mạng, ông Quảng cho biết: An ninh mạng không chỉ thách thức của riêng Việt Nam mà đây là vấn đề toàn cầu, là một “cuộc chiến”. Tại nước ta các thông tin giả, tin sai sự thật được truyền tải đa số máy chủ nằm ở nước ngoài, do đó việc kiểm soát bóc gỡ cực kỳ khó khăn. Do đó, chúng ta phải có biện pháp với các nhà mạng xuyên biên giới để kiểm soát, xử lý.

Liên quan đến việc này, Thiếu tướng Trần Đình Chung - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, cho biết, việc các đối tượng lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và tuyên truyền thông tin xấu, độc đã được Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các cấp tuyên truyền, đấu tranh.

"Thời gian qua, các cơ quan bộ, ngành đã kiến nghị với những đơn vị cung cấp thông tin trên không gian mạng chấp hành gỡ bỏ các bài viết vi phạm, tuy nhiên một số trường hợp máy chủ ở nước ngoài nên khi yêu cầu thì chưa chấp hành", ông Chung cho biết.