Bí thư Cần Thơ: Không để tình trạng cơ quan bỏ trống, cán bộ công chức ngồi tụ tập đầu năm

TPO - Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp đầu năm để nghe báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố. Tại buổi làm việc Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu, các đơn vị bắt tay ngay vào công việc, không để xảy ra tình trạng cơ quan bỏ trống, cán bộ công chức ngồi tụ tập đầu năm.

Thành uỷ Cần Thơ thông tin, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã diễn ra theo đúng tinh thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; bảo đảm mỗi người, mỗi nhà đều được vui xuân, đón Tết.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố được giữ vững, ổn định; an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ; không xảy ra các vụ án, tình trạng đốt pháo nổ trái phép; không có trường hợp cán bộ, công chức sử dụng xe công không đúng quy định; không xảy ra đua xe trái phép; không xảy ra trộm cắp, cướp giật tài sản tại các điểm tổ chức hoạt động vui Xuân, đón Tết tập trung đông người; không xảy ra trọng án...

Ngoài ra, nguồn cung hàng hóa dồi dào, phong phú, đa dạng; không xảy ra tình trạng khan hiếm, tăng giá đột biến. Dịp Tết, thành phố đón gần 398.000 lượt khách du lịch đến tham quan, trong đó 104.000 lượt khách lưu trú, doanh thu khoảng 415 tỷ đồng.

Kết luận, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ - Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu, các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Các hoạt động như tiếp dân, doanh nghiệp, chứng thực, cung cấp dịch vụ công phải nghiêm túc chấp hành.

"Thời điểm này phải đảm bảo lịch trực. Không để người dân, cơ quan đơn vị và báo chí phản ảnh, chụp hình ảnh trụ sở cơ quan nhà nước bỏ trống, công chức ngồi tụ tập. Phải làm nghiêm, không để xảy ra lơ là công việc đối với cán bộ công chức viên chức. Đồng thời, các sở, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, nắm tình hình sản xuất của doanh nghiệp sau Tết để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ đầu năm”, ông Hiếu chỉ đạo.