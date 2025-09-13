Bí quyết khiến dòng vốn FDI tăng mạnh

TP - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tăng cao nhất trong 5 năm qua, với mức vốn đăng ký 26 tỷ USD. Điều gì là bí quyết hút dòng vốn này?

Ðiểm danh “thỏi nam châm” hút vốn

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam đạt 15,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức vốn FDI giải ngân cao nhất trong 5 năm qua. Số vốn FDI đăng ký hơn 26 tỷ USD cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư tại Việt Nam ngày càng được củng cố.

Việt Nam cấp phép hơn 2.500 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 11,03 tỷ USD. Nhiều nhà đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh với gần 1.000 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn. Tổng số vốn tăng thêm gần 11 tỷ USD, tăng 85,9% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tín hiệu rất tích cực, cho thấy nhà đầu tư tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh chứ không rút lui hay giữ thế phòng thủ như giai đoạn hậu COVID-19.

Trong các lĩnh vực đầu tư, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được xem như “thỏi nam châm” dẫn đầu thu hút vốn FDI, với 12,57 tỷ USD vốn thực hiện, chiếm 81,6% tổng vốn. Tiếp theo là bất động sản với 1,24 tỷ USD và sản xuất, phân phối điện, khí đốt với hơn 560 triệu USD.

Bắc Ninh vươn lên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trong 8 tháng năm 2025: 245 dự án mới, tổng vốn đăng ký hơn 4,68 tỷ USD, chiếm gần 18% tổng vốn đăng ký toàn quốc đăng ký đầu tư tại Bắc Ninh.

Để đón dòng vốn FDI, nhiều địa phương tăng cường đối thoại nhà đầu tư. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hoạt động xúc tiến và đối thoại với nhà đầu tư - Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc vào cuối tháng 8. Tại buổi đối thoại, nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc mong muốn mở rộng đầu tư, đồng thời đề xuất Hải Phòng cải thiện hạ tầng, nhân lực và cơ chế pháp lý.

Đáng chú ý, mô hình “một doanh nghiệp, hai quốc gia, hai nhà máy” đang được phía Trung Quốc và Hải Phòng xúc tiến. Thỏa thuận ký kết giữa BQL Khu kinh tế Hải Phòng và Khu bảo thuế tổng hợp Hồng Hà (Trung Quốc) đầu tháng 8/2025 mở ra cơ hội kết nối chuỗi cung ứng xuyên biên giới, tập trung vào các ngành vật liệu mới, công nghệ thông tin và kim loại màu.

Việc nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc liên tục mở rộng đầu tư đã phần nào lý giải lý do Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư. Singapore tiếp tục dẫn đầu với 3,06 tỷ USD, theo sau là Trung Quốc (2,65 tỷ USD), Thụy Điển (1 tỷ USD) và Nhật Bản (877,9 triệu USD).

Tiêu biểu, dự án Innox Ecom Vina tại Hải Phòng là nhà máy sản xuất vật liệu cực âm silicon (SiO) phục vụ ngành pin xe điện, với vốn đầu tư 20 triệu USD, toàn bộ sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ. Đây là dự án chiến lược trong chuỗi cung ứng pin toàn cầu và đặt Việt Nam vào bản đồ công nghệ xanh thế giới.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà đầu tư nước ngoài cho biết, việc Việt Nam giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng tốt trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất định là một trong những yếu tố cốt lõi giúp dòng vốn FDI tiếp tục tăng trưởng.

Cần chính sách thay thế ưu đãi thuế

Tại cuộc làm việc với BQL Khu kinh tế Hải Phòng cuối tháng 8/2025, doanh nghiệp FDI Hàn Quốc chỉ ra nhiều vướng mắc trong đầu tư xây dựng nhà xưởng mới do quy định về mật độ xây dựng; sự thiếu hụt lao động, nhất là lao động chất lượng cao. Hệ thống các luật mới của Việt Nam khá nhiều, cần có sự hướng dẫn, cập nhật thường xuyên để thông tin tới doanh nghiệp, đặc biệt là các luật về thuế.

Nhà máy sản xuất vật liệu cực âm silicon (SiO) phục vụ ngành pin xe điện tại Hải Phòng vừa khánh thành Ảnh: HP

Các doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn Hải Phòng tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối; xây dựng thêm khu nhà ở công nhân, tạo quỹ nhà cho thuê; tăng cường đào tạo và thu hút nhân lực làm việc trong khu công nghiệp; cung cấp điện, nước ổn định; phát triển thêm các dịch vụ tiện ích về y tế, giáo dục, du lịch, vui chơi giải trí.

PGS.TS Bùi Tất Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển đánh giá, giai đoạn từ 2020-2024, vốn FDI chiếm khoảng 16,2% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, hằng năm sản xuất ra khoảng 20,2% GDP và chiếm khoảng 73% tổng giá trị xuất khẩu của nền kinh tế. Theo ông Thắng, mặc dù bức tranh FDI toàn cầu có xu hướng suy giảm, lượng vốn FDI vào Việt Nam vẫn đang tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, việc tiếp tục duy trì sức hút đối với FDI sắp tới đứng trước thách thức từ sự thay đổi của chuỗi cung ứng và thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu.

“Muốn tiếp tục duy trì sức hấp dẫn đối với FDI, Việt Nam cần giữ được ưu đãi tổng thể. Khi công cụ giảm thuế để tăng sức cạnh tranh thu hút FDI không còn tác dụng, chúng ta cần tìm công cụ khác. Chúng ta cần có hành động quyết liệt hơn để cải thiện hơn nữa tổng thể môi trường đầu tư kinh doanh. Những chính sách này không chỉ có tác dụng thu hút và giữ chân các nhà đầu tư FDI”, ông Thắng khuyến nghị.