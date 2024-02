'Bí kíp' để giới trẻ khởi động công việc đầu năm mới đầy năng lượng

TPO - Sau thời gian nghỉ Tết, bạn trẻ bắt đầu trở lại công việc với tinh thần hứng khởi, tích cực, lạc quan dù vẫn còn chút "dư âm" không khí du Xuân đầu năm. Ngày đầu tiên đi làm của năm 2024, bạn trẻ đã "lên dây cót", chia sẻ về những mục tiêu, dự định, kỳ vọng mới để hướng đến một năm khởi sắc, đạt nhiều thành tựu hơn.

Hứng khởi với dự định mới, kỳ vọng mới

Ngày khai xuân công việc của năm Rồng, bạn Nguyễn Bá Khải (SN 2001, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cảm thấy rất phấn khởi với khí thế mới, mong muốn một năm mới công việc sẽ được thuận lợi, có thể tạo ra được nhiều giá trị từ công việc của mình.

"Năm 2023 là một năm bản thân mình cảm thấy rất may mắn khi đạt được nhiều giải thưởng. Vì vậy, năm 2024, mình và những người bạn sẽ tiếp tục cố gắng tích cực để tuổi trẻ dám dấn thân, dám khẳng định mình và làm những công việc có ý nghĩa", Khải nói.

Khởi động năm mới, Khải cảm thấy không quá lo sợ nếu có sự biến động trong công việc. Chàng trai trẻ quan niệm dù ở bất cứ môi trường công việc nào, nếu bản thân có năng lực trong công việc, có tinh thần cầu thị, cố gắng, thái độ làm việc chăm chỉ, cần cù thì mọi sự biến động, thách thức đều có thể chuyển hoá thành thời cơ, cơ hội.

"Mình là người thích công việc ổn định dù bản thân là người trẻ cũng khá mơ mộng và thích khám phá. Khi mình có công việc ổn định, sẽ có sự tập trung hơn để nghiên cứu, thực hiện công việc. Trong dòng chảy biến động của thị trường lao động và nền kinh tế, việc an nghiệp cũng sẽ giúp cho tinh thần cảm thấy an yên hơn để yên tâm làm việc", Khải nói.

Và để luôn giữ được năng lượng tích cực trong công việc, Khải cho rằng, mỗi bạn trẻ hãy bắt đầu khai bút, lập mục tiêu rõ ràng trong năm để tránh rơi vào trạng thái mơ hồ, sống không có định hướng, sống buông thả.

"Mỗi bạn trẻ hãy tích cực chia sẻ cảm xúc với người khác, đi nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều con người, nhiều tính cách và nhiều môi trường sống khác nhau để tìm kiếm suy nghĩ lạc quan và tạo nên sự khác biệt", Khải chia sẻ.

Với Lưu Thị Ánh Như (SN 2002, nhân viên quan hệ công chúng bán thời gian tại TPHCM), năm mới sẽ là dấu mốc để thực hiện những dự định táo bạo, có tính thử thách.

"Năm 2024 đối với mình khá ấn tượng, vì giai đoạn đầu năm thôi đã rất háo hức rồi. Mình cũng sẽ tiếp tục công việc của năm 2023, bên cạnh đó cố gắng nhiều hơn để gặt hái thêm nhiều thành tích nữa trước khi tốt nghiệp. Ở tuổi này, mình tin chắc không chỉ mình mà các bạn bằng tuổi cũng có nhiều dự định cho năm mới", Như nói.

Năm nay, Ánh Như đặt mục tiêu tốt nghiệp đúng thời hạn, chuẩn bị tâm lý, tài chính để vừa bắt đầu học cao học vừa duy trì công việc hiện tại, học thêm về tiếp thị kỹ thuật số.

"Mình thích và ưu tiên sự ổn định trong công việc, các công việc tự do là phương án lựa chọn để làm thêm, hỏi hỏi thêm. Mình nghĩ khi có sự ổn định thì mình mới đủ tài chính, an tâm để làm nhiều việc khác", Như bày tỏ.

Thử sức kinh doanh, tin vào bản thân nhiều hơn

Sau 6 ngày nghỉ lễ, bạn Lưu Hải Phong (SN 2002, sống ở TPHCM) vẫn còn chút "dư âm" cảm giác du xuân. "Tuy nhiên, mình đã có mục tiêu rõ ràng hơn năm ngoái vì năm nay là năm tuổi của mẹ nên phải cố gắng gấp 2 - 3 lần để bù cho mẹ", Phong chia sẻ.

Mục tiêu lớn của Phong năm nay là thử sức với kinh doanh, mở được một quán cà phê có tên là "Nấu", với ý nghĩa nung nấu, thắp sáng những ước mơ, hoài bão của người trẻ.

Hiện tại, Phong làm MC tự do và khá thích xu hướng làm việc tự do (freelance). Phong lý giải: "Số chủ đạo của em là con số 5, luôn di chuyển và thích cảm giác được đi lại nên môi trường tự do sẽ là một môi trường phù hợp nhất với em".

Khác với Phong, bạn Hoàng Nguyễn Thanh Hằng (22 tuổi, hiện làm giáo viên kỹ năng sống, nhân viên can thiệp trẻ đặc biệt bán thời gian ở TPHCM) không đặt quá nhiều mục tiêu, áp lực cho bản thân và sự nghiệp. Thay vào đó, Hằng luôn ưu tiên sự thận trọng, chắc chắn.

"Mình hiểu rằng sẽ luôn có sự biến động trong công việc, nhưng mình coi đó là một cơ hội để học hỏi và phát triển thêm kinh nghiệm. Lo lắng về biến động là điều tự nhiên, nhưng mình tin tưởng vào bản thân và sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức", Hằng nói.

Để duy trì năng lượng tích cực, Hằng sẽ thường duy trì lịch làm việc hợp lý, vừa sức. Ngoài ra, cô bạn cũng chú trọng đến giấc ngủ đủ giấc và thực hiện các hoạt động giảm stress như thiền định, tập thể dục đều đặn. "Việc thiết lập mục tiêu nhỏ và tự đánh giá tiến triển thường xuyên giúp mình duy trì động lực và tăng cường sự tự tin trong công việc hàng ngày", Hằng chia sẻ.

Trong khi đó, ấp ủ nhiều dự định và các hợp đồng quảng cáo sản phẩm, người mẫu ảnh Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1996, ở Đồng Tháp) kỳ vọng sẽ bứt phá gấp đôi công việc năm cũ.

Hiện tại, Nga cùng với ekip đang lên kế hoạch cho một album mới để, với một phong cách mới, tạo cảm xúc mới lạ cho người xem. Cô gái Đồng Tháp nhấn mạnh, sự tin tưởng vào chính bản thân mình sẽ là chìa khoá để mở thêm nhiều cơ hội mới trong công việc làm mẫu ảnh, sáng tạo nội dung.

Ngoài công việc làm mẫu ảnh, Nga cũng sẽ đầu tư thêm thời gian để học kiến thức kinh doanh, phát triển, quảng cáo sản phẩm để đa dạng kỹ năng, mở rộng chuyên môn của bản thân.