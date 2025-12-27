Bi kịch hạ gục Beckham

TPO - Từng là biểu tượng của gia đình kiểu mẫu, đế chế Beckham đang vướng vào bi kịch ê chề. Truyền thông quốc tế nhận định việc David Beckham và Victoria bị con trai công khai cắt đứt liên lạc là cú sốc tinh thần lớn, đủ để hạ gục cặp vợ chồng quyền lực đối mặt mọi sóng gió suốt 30 năm qua.

Suốt gần ba thập kỷ, gia đình Beckham dày công xây dựng hình ảnh gia đình quyền lực, biểu tượng của sự thành đạt và là hình mẫu về sự gắn kết trong giới giải trí đầy biến động. Cựu danh thủ David Beckham và Victoria Beckham xây "đế chế" riêng không chỉ dựa trên tài chính hay danh tiếng, mà còn ở sự đoàn kết gần như tuyệt đối với các con.

Song, mọi thành trì do vợ chồng Beckham dựng nên gần như bị phá vỡ hoàn toàn, sau khi Brooklyn Beckham cưới vợ năm 2022, rời xa gia đình để ở rể nhà tỷ phú Nelson Peltz trên đất Mỹ.

3 năm qua, gia đình cứ hợp lại tan. Beck-Vic nhiều lần nhún nhường, tỏ ý bỏ qua mọi chuyện, chỉ cần con trai lớn hòa hợp với gia đình. Tuy nhiên, Brooklyn Beckham nhiều lần "hất văng" thiện chí của bố mẹ và những người em.

Ít ngày trước thềm Giáng sinh, truyền thông quốc tế bùng nổ thông tin chấn động: Brooklyn muốn từ mặt cha mẹ, thông qua động thái chặn tài khoản mạng xã hội các thành viên trong nhà.

Truyền thông quốc tế gọi sự việc là "tận cùng của bi kịch", khiến cặp vợ chồng quyền lực lâm vào cảnh ê chề.

Giọt nước tràn ly đánh gục Beckham

Giáng sinh 2025 là cột mốc không thể nào quên đối với nhà Beckham. Theo Daily Mail, thay vì trở về Anh để duy trì truyền thống đón lễ tại biệt thự Cotswolds cùng bố mẹ và các em Romeo, Cruz, Harper, Brooklyn đã lựa chọn ở lại Mỹ. Anh đón kỳ nghỉ lễ tại tư dinh của gia đình vợ - nhà tài phiệt Peltz - ở Palm Beach, Florida.

Sự vắng mặt của Brooklyn tại Anh hoàn toàn dễ hiểu, sau khi truyền thông bùng nổ thông tin Brooklyn dứt tình với toàn bộ người nhà. Vụ việc Brooklyn Beckham không còn theo dõi bố mẹ trên mạng xã hội (và ngược lại) tạo tranh luận. Khán giả liên tục đặt nghi vấn, từ việc chỉ trích Brooklyn "bất hiếu" sau đó chất vấn lý do Beckham và vợ quay lưng với con trai.

Chuyện các thành viên hủy theo dõi nhau ầm ĩ đến mức Cruz Beckham - người con trai thứ ba vốn kín tiếng của Beckham - phải lên tiếng bảo vệ gia đình trực diện. Trên Instagram, Cruz đính chính suy đoán của khán giả: "Không đúng. Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ ngừng theo dõi con trai mình. Hãy làm rõ sự thật: Họ thức dậy và thấy mình bị chặn, giống như tôi" (ám chỉ Brooklyn là người gây ra nguồn cơn).

Dù được chính con trai "minh oan", nhưng lời xác nhận của Cruz chẳng thể làm David và Victoria yên lòng. Họ bị chính Brooklyn - đứa con trai từng là niềm tự hào của gia đình, kết quả cho cuộc tình cầu thủ, ca sĩ nổi tiếng nhất nước Anh cuối thế kỷ 20 - đẩy khỏi cuộc đời, sau 5 năm căng như dây đàn.

Đứa con trai từng được Victoria hết mực bao bọc lại chọn cách rời xa gia đình sau khi kết hôn với diễn viên Nicola Peltz - người thừa kế của tài phiệt người Mỹ Nelson Peltz (ảnh phải, áo trắng).

Nguồn tin thân cận của The Sun cho biết cặp đôi quyền lực nhất nước Anh đã "tan nát cõi lòng". Đối với một người mẹ coi trọng hình ảnh gia đình như Victoria, việc bị con trai cả công khai cắt đứt giao tiếp là đòn giáng mạnh vào lòng kiêu hãnh và tình cảm của NTK quyền lực.

Sự việc càng trở nên căng thẳng khi Brooklyn đăng tải video sử dụng ca khúc Telephone của Lady Gaga. Lời hát "Sorry, I can't hear you, I'm kinda busy" (Xin lỗi, tôi không nghe thấy gì cả, tôi đang bận) được phát ngay thời điểm nổ ra tranh cãi về việc anh chặn gia đình. Mirror, đánh giá đây là phản ứng thiếu thiện chí, nếu không muốn nói là sự cợt nhả khó chấp nhận của Brooklyn với gia đình.

Nhìn lại năm 2025, hành động của Brooklyn chỉ là giọt nước tràn ly. Con trai cả của Beckham liên tục vắng mặt trong sự kiện mang tính biểu tượng nhất của gia đình, kể cả những khoảnh khắc mà Brooklyn "nhất định phải có mặt" nếu còn xem Beck-Vic là cha mẹ.

Tháng 5, Brooklyn vắng mặt trong sinh nhật lần thứ 50 của huyền thoại bóng đá thế giới. Đáng nói, Page Six ghi nhận rằng thời điểm đó Brooklyn và vợ đang có mặt tại London, Anh nhưng cả hai không ghé qua chúc mừng cha.

Tiếp đó, vào tháng 8, cặp đôi tổ chức lễ tái khẳng định lời thề hôn nhân tại New York, Mỹ. People ghi nhận buổi lễ diễn ra ấm cúng nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng bất kỳ thành viên nào nhà Beckham. Việc tổ chức sự kiện trọng đại về hôn nhân nhưng gạt bỏ hoàn toàn cha mẹ và anh em ruột không thể là sự vô tình. Truyền thông Anh cho rằng Brooklyn thực sự muốn rút lui, tách biệt hoàn toàn với thương hiệu Beckham.

Thậm chí, ngay cả khi David Beckham được Vua Charles III phong tước Hiệp sĩ vào tháng 11/2025 - vinh dự mang tầm quốc gia mà David đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ, Brooklyn cũng chỉ giữ sự im lặng.

Brooklyn không có bất kỳ lời chúc mừng hay động thái chia sẻ niềm tự hào nào. Sự lạnh lùng cùng với việc anh không tham dự buổi ra mắt phim tài liệu của Victoria trên Netflix tại London, khiến tờ Variety nhận định: "Mối quan hệ này không còn là sự bất đồng quan điểm, nó là sự rạn nứt về hệ giá trị".

Ai gây ra bi kịch gia đình?

Để hiểu sâu xa lý do thương hiệu Beckham sụp đổ như hiện tại, cần nhìn lại thời điểm đám cưới của Brooklyn và Nicola Peltz năm 2022.

Theo Page Six, những rạn nứt đầu tiên xuất hiện quanh chiếc váy cưới. Việc Nicola chọn thương hiệu Valentino thay vì thiết kế từ chính thương hiệu của mẹ chồng đã tạo ra một khoảng cách vô hình. Dù Nicola giải thích rằng đội ngũ của Victoria không thể hoàn thành chiếc váy đúng hạn, nhưng thực tế cho thấy lần đầu Victoria bị đẩy khỏi vị trí trung tâm quyền lực chỉ vì con dâu.

Dù vậy, chiếc váy chỉ là bề nổi. Mâu thuẫn thực sự nằm ở sự khác biệt về văn hóa và hệ giá trị giữa hai nhà, theo Guardian. Beckham vận hành theo mô hình "gia đình đóng", các thành viên gắn kết chặt chẽ và cha mẹ giữ vai trò định hướng ngay cả khi con cái đã trưởng thành.

Cách hành xử của Brooklyn đủ để phá vỡ niềm kiêu hãnh của Victoria và hạ gục thương hiệu David Beckham.

Ngược lại, gia đình Peltz - một gia tộc tài phiệt Mỹ với khối tài sản gấp nhiều lần nhà Beckham - lại đề cao sự độc lập cá nhân và quyền tự quyết của các cặp đôi trẻ.

Các nguồn tin thân cận tiết lộ với Marca rằng Nicola không thoải mái việc Victoria thường xuyên đưa ra lời khuyên về việc sinh con và định hướng sự nghiệp cho Brooklyn.

Một buổi họp mặt gia đình vào đầu năm 2025 đã trở thành "chiến trường" khi Victoria đề cập đến mong muốn có cháu sớm, điều mà Nicola cảm thấy là sự gây áp lực không cần thiết, dẫn đến những rạn nứt càng thêm sâu sắc.

Trong "cuộc chiến" giữa lòng hiếu thảo và hạnh phúc gia đình riêng, Brooklyn chọn đứng về phía vợ. Anh chuyển hẳn sang Mỹ sống, tham gia vào các hoạt động kinh doanh và xã hội của nhà Peltz, dần biến mình thành một phần của gia tộc tỷ phú Mỹ thay vì là người kế thừa thương hiệu Beckham.

Trong bài phân tích của Independent, chuyên gia nhận định vụ việc trở thành bi kịch lớn nhất của nhà Beck không phải vì sự ồn ào, mà là sự bất lực của những người trong cuộc.

Đối với Beckham và Victoria, đây là lần đầu họ đối mặt khủng hoảng mà tiền bạc, danh tiếng hay các mối quan hệ quyền lực đều không thể giải quyết. Không có bê bối tài chính để xử lý như lúc Victoria đối mặt nguy cơ vỡ nợ, càng không có scandal ngoại tình để David Beckham phủ nhận. Họ bất lực trước sự im lặng và động thái cạn tình từ đứa con trai được bảo bọc, o bế và nâng đỡ hơn 20 năm qua.

Gia đình Beckham từng là biểu tượng của sự hoàn hảo, từ hình ảnh trên mặt báo, phong cách thời trang và sự nghiệp của các con. Họ giải quyết và kiểm soát mọi thứ luôn ổn thỏa, nhưng sau cùng lại bất lực trước con trai.

Sự im lặng kéo dài, hành động "chặn" cha mẹ của Brooklyn cho thấy gia đình quyền lực đang trượt dài trong bi kịch. Có lẽ đây cũng chính là "scandal" khiến Beckham - Victoria tổn thương nhất, muốn chôn vùi nhất suốt 30 năm đứng vững trước nhiều sóng gió.