Bị bão quét sạch hoa màu, cả hợp tác xã trắng tay

TPO - Sau bão số 5 (Kajiki), nước lũ cuồn cuộn đổ về nhấn chìm toàn bộ diện tích rau màu Hợp tác xã nông nghiệp Thành Vinh. Ước tổng thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.
Sau bão, Hợp tác xã nông nghiệp Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) tan hoang. Nhiều diện tích rau màu chuẩn bị thu hoạch thì bão ập đến, quần thảo suốt đêm, khiến mái lưới tốc toàn bộ, khung sắt nghiêng ngả, nước ngập trắng xóa.
Hợp tác xã nông nghiệp Thành Vinh là đơn vị cung ứng rau màu, hàng hóa cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Tình hình sản xuất kinh doanh đang tiến triển thuận lợi, bất chợt mọi thứ đảo lộn hoàn toàn khi bão số 5 đổ bộ.
Ngoài diện tích rau màu bị ngập úng, hệ thống nhà lưới, nhà màng, hệ thống tưới tự động, cùng hàng loạt công trình phụ trợ khác, cơn bão số 5 đã cướp mất của Hợp tác xã nông nghiệp Thành Vinh khoảng 4 tỷ đồng. Việc tái sản xuất trong bối cảnh này rất khó khăn.