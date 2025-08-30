Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Nghệ An:

Bị bão quét sạch hoa màu, cả hợp tác xã trắng tay

Thu Hiền

TPO - Sau bão số 5 (Kajiki), nước lũ cuồn cuộn đổ về nhấn chìm toàn bộ diện tích rau màu Hợp tác xã nông nghiệp Thành Vinh. Ước tổng thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.

tp-19-6690.jpg
Bão số 5﻿ đổ bộ vào Nghệ An kéo dài trong nhiều giờ đã gây thiệt hại nặng nề, trong đó lĩnh vực nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao bằng nhà màng, nhà lưới bị đổ sập, tốc mái.
tp-1.jpg
tp-2.jpg
Sau bão, Hợp tác xã nông nghiệp Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) tan hoang. Nhiều diện tích rau màu chuẩn bị thu hoạch thì bão ập đến, quần thảo suốt đêm, khiến mái lưới tốc toàn bộ, khung sắt nghiêng ngả, nước ngập trắng xóa.
tp-13.jpg
Anh Phàn Sài Phủ (Quản lý Hợp tác xã nông nghiệp Thành Vinh) chia sẻ: “Khi biết tin thông tin bão số 5 đổ bộ, chúng tôi đã chủ động gia cố nhà giàn, nhà màng. Đến khi bão đổ bộ, sức tàn phá khủng khiếp. Hoa màu đang trong quá trình phát triển, sai quả đã bị gãy nát hết, không còn gì”.
tp-9.jpg
tp-5.jpg
Hợp tác xã nông nghiệp Thành Vinh là đơn vị cung ứng rau màu, hàng hóa cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Tình hình sản xuất kinh doanh đang tiến triển thuận lợi, bất chợt mọi thứ đảo lộn hoàn toàn khi bão số 5 đổ bộ.
tp-14.jpg
Nhằm giảm tối đa thiệt hại, ngay sau bão số 5, Ban lãnh đạo Hợp tác xã nông nghiệp Thành Vinh đã gấp rút huy động nhân lực, khẩn trương khắc phục. Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn﻿ đổ về, gây ngập lụt trên diện rộng. Toàn bộ diện tích của hợp tác xã chìm trong biển nước.
tp-20-1577.jpg
Ông Nguyễn Thành Vinh - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Thành Vinh - cho biết, hơn 4 hecta thủy canh đang trong giai đoạn hình thành quả và khoảng 1 tuần nữa là thu hoạch. Sản lượng khoảng 250 tấn, với giá bán từ 8.000 - 10.000 đồng, ước tính thiệt hại trên 2 tỷ đồng thiệt hại về hoa màu. “Sau thiệt hại về bão, tiếp tục lũ đổ về dẫn đến ngập úng cục bộ. Toàn bộ Hợp tác xã hiện đang chìm trong nước, phải đến 1 - 2 tháng nữa chúng tôi mới quay trở lại sản xuất được”, ông Vinh nói.
tp-3.jpg
tp-6-2.jpg
Ngoài diện tích rau màu bị ngập úng, hệ thống nhà lưới, nhà màng, hệ thống tưới tự động, cùng hàng loạt công trình phụ trợ khác, cơn bão số 5 đã cướp mất của Hợp tác xã nông nghiệp Thành Vinh khoảng 4 tỷ đồng. Việc tái sản xuất trong bối cảnh này rất khó khăn.
Thu Hiền
#bão Kajiki #hợp tác xã nông nghiệp #thiệt hại nông nghiệp #thiệt hại kinh tế #bão gây thiệt hại

Xem thêm

Cùng chuyên mục