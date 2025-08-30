Nghệ An: Bị bão quét sạch hoa màu, cả hợp tác xã trắng tay

TPO - Sau bão số 5 (Kajiki), nước lũ cuồn cuộn đổ về nhấn chìm toàn bộ diện tích rau màu Hợp tác xã nông nghiệp Thành Vinh. Ước tổng thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.