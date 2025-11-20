'Bí ẩn' về 4 cây Kơ nia hàng trăm năm tuổi trong ngôi trường ở Hà Tĩnh

TPO - Tại Trường Tiểu học Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) có bốn cây Kơ nia cổ thụ tồn tại hàng trăm năm. Trải qua bom đạn chiến tranh và thời tiết khắc nghiệt, cây vẫn xanh tốt, che chở cho bao thế hệ học sinh
Thân cây xù xì, sần sùi theo dấu vết thời gian, từng đường nứt gãy như khắc lại tuổi đời hàng trăm năm. Tán lá vẫn xanh mướt, sum suê và vươn rộng, nhờ được người dân và nhà trường chăm sóc gìn giữ.