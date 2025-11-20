Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

'Bí ẩn' về 4 cây Kơ nia hàng trăm năm tuổi trong ngôi trường ở Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Tại Trường Tiểu học Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) có bốn cây Kơ nia cổ thụ tồn tại hàng trăm năm. Trải qua bom đạn chiến tranh và thời tiết khắc nghiệt, cây vẫn xanh tốt, che chở cho bao thế hệ học sinh

tp-09ghj.jpg
Cây Lậy Cầy, hay còn gọi là cây Kơ nia, vốn là loài đặc trưng của vùng Tây Nguyên. Thế nhưng tại Trường Tiểu học Sơn Lộc, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) lại tồn tại bốn cây Kơ nia cổ thụ tỏa bóng mát khắp khuôn viên trường. Một điều thật kỳ lạ, cho đến nay, người dân địa phương và các nhà khoa học chưa lý giải được 4 cây Kơ nia sao lại có mặt ở mảnh đất này và vì sao lại chỉ duy nhất ở ngôi trường này mới có.
tp-jfjkl.jpg
Người dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) không ai biết những cây Kơ nia có từ bao giờ. Trải qua bom đạn chiến tranh và thời tiết khắc nghiệt, cây vẫn xanh tốt, che chở cho bao thế hệ học sinh.
tp-jgkl.jpg
Cụ Trần Thị Hoa (80 tuổi, trú xã Xuân Lộc) cho biết, trái của cây Kơ nia có thể ăn được. Vì thế, qua nhiều thế hệ, trẻ con vẫn hay trèo lên hái quả. "Từ ngày tôi lớn lên, tại trường đã có 4 cây Kơ nia cao lớn mọc ở 4 gốc, nhiều người ôm không xuể. Trái của cây này ăn được, vì thế ngày xưa còn nghèo đói, chúng tôi thường rủ nhau hái quả để ăn, có những người ăn thay cơm qua bữa nữa”, cụ Hoa cho biết.
tp-86gj.jpg
tp-jgfl.jpg
Dù hứng chịu bao khắc nghiệt của thiên nhiên và bom đạn chiến tranh suốt hàng trăm năm, những cây Kơ nia tại Trường Tiểu học Sơn Lộc vẫn vươn mình xanh tốt, che bóng mát cho biết bao thế hệ học sinh.
jdvbj.jpg
tp-1.jpg
Thân cây xù xì, sần sùi theo dấu vết thời gian, từng đường nứt gãy như khắc lại tuổi đời hàng trăm năm. Tán lá vẫn xanh mướt, sum suê và vươn rộng, nhờ được người dân và nhà trường chăm sóc gìn giữ.
tp-khjk.jpg
Đối với Trường Tiểu học Sơn Lộc, cây Kơ nia là hình ảnh gắn bó lâu dài với ngôi trường, chứng kiến quá trình hình thành và phát triển của một môi trường học tập giàu truyền thống hiếu học.
tp-09.jpg
Được biết, vào năm 2012, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công nhận 4 cây cổ thụ này là Cây Di sản Việt Nam. Mỗi cây có tán rộng 300-500m2. Đây là loài thân gỗ lớn, có sức sống mãnh liệt, chịu hạn tốt.
tp-shoai.jpg
Ông Võ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lộc, cho biết 4 cây Kơ nia được người dân và ngành chức năng ước tính khoảng hơn 200 năm tuổi, tuy nhiên trong hồ sơ công nhận cây di sản không ghi rõ độ tuổi. "Nhà trường luôn xem bốn cây Kơ nia như một phần không thể tách rời của lịch sử và truyền thống Trường Tiểu học Sơn Lộc. Chúng tôi phối hợp với chính quyền và người dân để thường xuyên chăm sóc, bảo vệ, từ việc tỉa cành, dọn vệ sinh đến gìn giữ khu vực quanh gốc cây. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào, bởi bao thế hệ học sinh đã được học tập, vui chơi và lớn lên dưới những tán cây cổ thụ này", ông Dũng cho biết.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Trường tiểu học Sơn Lộc #cây Cơ nia #cây di sản #cây di sản trong trường học

