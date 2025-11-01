BHS Miền Nam hợp tác cùng Pi Group trong hành trình phân phối Đô thị số Picity ra thị trường

Tại Lễ Ký kết Hợp tác Chiến lược – Kiến tạo Đô thị số Picity, Pi Group chính thức công bố BHS Miền Nam trở thành Đối tác phân phối chiến lược, đồng hành cùng Tập đoàn trong hành trình phân phối mô hình Đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế đến các khách hàng mục tiêu.

Sự kiện đánh dấu bước hợp lực giữa nhà phát triển đô thị tiên phong và đơn vị phân phối uy tín, hướng đến mục tiêu định hình chuẩn sống mới – thông minh, an toàn và bền vững cho cư dân hiện đại.

BHS Miền Nam chính thức trở thành Đối tác phân phối chiến lược Đô thị số Picity.

BHS Miền Nam – Đơn vị phân phối chuyên nghiệp

BHS Miền Nam là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phân phối bất động sản, tạo dựng lợi thế cạnh tranh vượt trội trên thị trường nhờ sự kết hợp mạnh mẽ giữa năng lực quảng bá và việc ứng dụng các giải pháp công nghệ đột phá.

Với định hướng chiến lược rõ ràng, BHS Miền Nam luôn tập trung vào các giải pháp giúp tối ưu hóa hiệu suất cho chủ đầu tư, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho khách hàng cuối.

Dựa trên nền tảng nhân sự chuyên môn cao cùng khả năng thích ứng linh hoạt với các biến động thị trường, BHS Miền Nam khẳng định vai trò là cầu nối chiến lược giữa chủ đầu tư và khách hàng. Trong lần hợp tác này, BHS Miền Nam sẽ chịu trách nhiệm truyền tải trọn vẹn giá trị của thương hiệu Picity – từ định vị công nghệ, hệ thống tiện ích 5 sao đến trải nghiệm sống vượt trội.

Hơn 40 đại lý hàng đầu thị trường hợp lực lan tỏa giá trị Đô thị số Picity đến khách hàng.

Picity được kỳ vọng là mô hình Đô thị số dẫn dắt xu hướng

Pi Group phát triển hệ sinh thái Đô thị số Picity với ba trụ cột chiến lược: Quản lý vận hành toàn diện bằng công nghệ (AI – IoT – Blockchain): Ứng dụng công nghệ thông minh trong vận hành và quản lý như Smart Parking, Smart Elevator, Smart Locker, cảm biến môi trường, Smarthome, Face ID, Robot giao hàng tự động… giúp tối ưu hóa trải nghiệm cư dân.

Tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế: Quy hoạch theo tiêu chuẩn resort với hồ bơi muối khoáng vô cực, Sky Lounge, phòng gym thương hiệu quốc tế, khu vui chơi công nghệ cho trẻ em, mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng giữa đô thị.

Thiết bị đồng bộ từ thương hiệu toàn cầu: Pi Group hợp tác với các thương hiệu hàng đầu như Otis, ABB, Osram, Imudex, Grohe, Adel và Keenon Robotics – bảo chứng cho chất lượng, an toàn và vận hành thông minh tại mỗi công trình.

Pi Group hợp tác với các thương hiệu hàng đầu thế giới kiến tạo Đô thị số Picity.

Giá trị của Picity không chỉ là một sản phẩm bất động sản, mà là một giải pháp sống toàn diện, kết hợp hài hòa ba trụ cột cốt lõi: Vận hành toàn diện bằng công nghệ (AI, IoT, Blockchain); Hệ sinh thái tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế; và Đồng bộ thiết bị từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Trong giai đoạn sắp tới, Pi Group và BHS Miền Nam sẽ đồng hành triển khai các dự án tiêu biểu trong hệ sinh thái Picity, bao gồm: Picity Sky Park – Phân khu SkyZen trên trục Phạm Văn Đồng – biểu tượng phong cách sống cân bằng giữa nghỉ dưỡng, công nghệ và sức khỏe. Picity Central Park – dự án trọng điểm dự kiến ra mắt Quý I/2026, được định vị trở thành biểu tượng mới của đô thị số tại TP.HCM.

Sự hợp tác giữa Pi Group và BHS Miền Nam không chỉ là thỏa thuận hợp tác thương mại mà là sự đồng hành chiến lược trong hành trình kiến tạo tương lai đô thị Việt Nam. Mỗi sản phẩm Picity được phân phối qua mạng lưới BHS Miền Nam sẽ là minh chứng cho chất lượng, công nghệ và trải nghiệm sống hiện đại, góp phần hình thành cộng đồng cư dân thông minh – an toàn – thịnh vượng.