Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương hơn 500 giường đang 'gánh' gần 1.700 bệnh nhân

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bệnh viện Đa khoa Bình Dương là cơ sở y tế tuyến cuối của tỉnh Bình Dương (cũ) - nơi có hơn 2,6 triệu dân nhưng chỉ hơn 500 giường bệnh và hiện tại đang phải điều trị nội trú cho gần 1.700 bệnh nhân.

Ngày 9/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) cho biết, cơ sở y tế tuyến cuối này đang chịu nhiều áp lực trong bối cảnh quá tải bệnh nhân so với quy mô và khả năng tiếp nhận.

Điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương ( TPHCM). Ảnh HC

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, một số nhân viên y tế cho biết, họ đang phải gồng mình trong điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng xuống cấp, bệnh viện quá tải. Một số khoa phải bố trí giường tạm cho bệnh nhân ở khu vực hành lang.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương - tiền thân là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập). Đơn vị y tế tuyến cuối này ngoài nhiệm vụ điều trị, chăm sóc cho hơn 2,6 triệu dân Bình Dương (cũ) còn phải tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân từ các tỉnh lân cận. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, hiện tại có tới gần 1.700 bệnh nhân điều trị nội trú, trong khi quy mô bệnh viện chỉ có hơn 500 giường, dẫn tới quá tải. Đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện làm việc trong môi trường áp lực rất lớn.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đang quá tải bệnh nhân

Để đáp ứng nhu cầu, tỉnh Bình Dương (cũ) đã thực hiện dự án Bệnh viện 1.500 giường thay thế. Tuy nhiên, do nhiều lý do, công trình sau nhiều năm thi công vẫn chưa về đích, dù cả y, bác sĩ và người dân trông ngóng từng ngày.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, dựa vào tình hình thực tế về nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, một bệnh viện mới quy mô hơn 2.000 giường vẫn chưa đủ. Công trình 1.500 giường sắp hoàn thành, đưa vào hoạt động cũng chỉ giảm tải.

Nói về việc xử lý tình huống trong bối cảnh quá tải bệnh nhân, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết, các ca bệnh sau khi điều trị tại đây, tình hình sức khỏe ổn định sẽ được phân bổ, chuyển về các trung tâm y tế tuyến huyện cũ tiếp tục điều trị cho tới khi xuất viện. Mọi việc diễn ra linh hoạt, đồng bộ, đảm bảo điều kiện tốt nhất có thể cho bệnh nhân.

Những ngày qua, bệnh viện này đã và đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để chuẩn bị cho việc tiếp nhận cơ sở mới. Theo kế hoạch, đến giữa năm 2026, công trình bệnh viện 1.500 giường phía Đông Bắc TPHCM, cách Bệnh viện Đa khoa Bình Dương hơn 4 km, sẽ đưa vào vận hành.

tp-bd-1.jpg
tp-bd.jpg
Công trình Bệnh viện 1.500 giường đang dần hoàn thiện

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế TPHCM khẳng định, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ hệ thống y tế TPHCM, đặc biệt trong công tác đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu. Trong thời gian tới, Hội đồng tư vấn chuyên môn, quy tụ các chuyên gia đầu ngành của TPHCM sẽ đồng hành cùng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo.

Việc tích hợp Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vào mạng lưới y tế TPHCM sẽ mở ra cơ hội nâng tầm chất lượng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển bứt phá chung của ngành y tế.

Năm 2014, tỉnh Bình Dương (cũ) thực hiện công trình Bệnh viện 1.500 giường với 19 tầng, tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Công trình được xây dựng ở góc đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐX 082 thuộc phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nay là phường Chánh Hiệp, TPHCM. Công trình sau đó bị gián đoạn do vướng thủ tục về nhà thầu, giải phóng mặt bằng.

Đầu năm 2019, dự án khởi động lại nhưng do dịch bệnh COVID-19 xuất hiện đã làm ảnh hưởng đến tiến độ. Do thời gian kéo dài, một số hạng mục không còn phù hợp, cần phải điều chỉnh để đáp ứng chuyên môn, dẫn tới chậm ngày về đích.

Theo kế hoạch, dự kiến quý IV/2025 bệnh viện mới sẽ hoàn tất thi công, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao. Từ quý I đến quý III/2026, dự án sẽ thực hiện thanh toán và quyết toán.

