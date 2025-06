Bệnh viện ‘cạn’ máu, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An trao giọt máu nghĩa tình

TPO - Trước tình trạng thiếu hụt máu tại các bệnh viện, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã đăng ký tham gia hiến máu. Hành động không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, mà còn thể hiện hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an luôn vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng sẻ chia, lan tỏa yêu thương.