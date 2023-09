Bến Tre bứt phá trong nửa nhiệm kỳ

TP - Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre chung sức, đồng lòng, đoàn kết với khát vọng vươn lên đã bứt phá vượt qua bao khó khăn, thách thức để đạt kết quả ấn tượng trong nhiều lĩnh vực.

Nhiều kết quả ấn tượng

Ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bến Tre đã phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, tỉnh đã xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030 đạt kết quả khả quan.

Các cấp, các ngành đang tập trung thực hiện Chương trình số 8-CTr/TU của Tỉnh uỷ về phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030. Đến nay, khu công nghiệp (KCN) Giao Long I, II và KCN An Hiệp đạt 100%; các cụm công nghiệp Phong Nẫm, Thị trấn - An Đức, Long Phước, Tân Thành Bình, An Hòa Tây, Phú Hưng, Bình Thới khoảng 37,2% diện tích. KCN Phú Thuận, dự án Khu nhà ở công nhân và tái định cư KCN Phú Thuận đang đẩy nhanh tiến độ. Có 9/19 dự án điện gió đã và đang thi công lắp đặt, công suất 366,5MW; 5 nhà máy điện gió đã đóng điện vận hành thương mại 93,05/366,5MW, còn lại 273,45MW đã và đang hoàn chỉnh; 10/19 dự án đã triển khai thủ tục pháp lý; đang hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án Nhà máy sản xuất Hydro xanh.

Hoạt động xúc tiến thương mại chuyển biến tích cực; toàn tỉnh hiện có hơn 130 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng, đã xuất khẩu sang hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thị trường Châu Á vẫn là thị trường chính chiếm tỷ trọng 49,43%; Châu Mỹ 33,33%; Châu Âu 12,21% và một số thị trường ở các nước thuộc Châu Đại Dương, Châu Phi.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở quán triệt, phát động thường xuyên. Trên cơ sở nội hàm “Hai chân -Ba mũi” của tỉnh và phương thức thi đua “xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”, từng ngành, đơn vị, địa phương vận dụng, cụ thể hoá thực hiện sát với chức năng nhiệm vụ; tổ chức các cao điểm thi đua như: “Đồng Khởi mới” trong phòng, chống dịch COVID-19; “Đồng Khởi mới” trong giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Rạch Miễu 2;... Qua phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đã có nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đã góp phần quan trọng thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Song song đó, chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” được các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện tốt. Nửa nhiệm kỳ, có 156 hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp, đạt 10,4% chỉ tiêu Nghị quyết, bằng 79,59% so với cùng kỳ nhiệm kỳ trước; thành lập 252 doanh nghiệp khởi nghiệp, đạt 42% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 90,91% so với cùng kỳ nhiệm kỳ trước.

Theo Bí Thư Tỉnh ủy Bến Tre, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới được tập trung đầu tư phát triển khá đồng bộ. Đến nay đã hoàn thành các dự án trọng điểm: QL.57 đoạn từ phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày; nâng cấp QL.57B đoạn từ cầu Rạch Miễu đến KCN Giao Long; Giai đoạn 1 - dự án xây dựng Tuyến đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú;... Đồng thời, tỉnh đang tập trung thi công các dự án: cầu Rạch Miễu 2; cầu Rạch Vong; Đường giao thông kết hợp đê bao ngăn mặn Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú; Giai đoạn 2 - dự án xây dựng tuyến đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú. Phối hợp với Vĩnh Long xây dựng cầu Đình Khao; lập đề xuất dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối Bến Tre - Tiền Giang - Trà Vinh.

Cùng với đó là xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh uỷ được các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Tập trung tuyên truyền nội dung 10 hệ giá trị cốt lõi về xây dựng con người Bến Tre “Yêu nước, Nhân ái, Nghĩa tình, Trung thực, Bản lĩnh, Tự cường, Tự trọng, Trách nhiệm, Hợp tác, Sáng tạo”.

Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt quan điểm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực chất là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ là quyết định. Cùng với phát triển văn hoá là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; phát triển hoạt động đối ngoại đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra, tiếp tục thực hiện tốt hành động “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”; chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp tình hình thực tiễn. Đặc biệt, tỉnh Bến Tre quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, các nghị quyết, đề án, chỉ thị, chương trình, kế hoạch đã ban hành, đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá để thúc đẩy phát triển trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

5 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ tỉnh Bến Tre xác định gồm: thứ nhất, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy chuyển biến tích cực.

Thứ hai, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng văn hoá, con người Bến Tre theo 10 giá trị cốt lõi “Yêu nước, Nhân ái, Nghĩa tình, Trung thực, Bản lĩnh, Tự cường, Tự trọng, Trách nhiệm, Hợp tác, Sáng tạo” gắn với củng cố, nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các hoạt động tôn vinh tập thể, cá nhân có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Bến Tre được chú trọng thực hiện.

Thứ ba, tập trung nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp sạch, công nghiệp chế biến, năng lượng và xây dựng đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch đạt một số kết quả bước đầu quan trọng. Các ngành kinh tế biển gắn với định hướng phát triển về hướng Đông được tập trung thực hiện.

Thứ tư, quan tâm lãnh đạo công tác Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, cấp nước.

Thứ năm, triển khai quyết liệt các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống, ma túy, tín dụng đen, khiếu kiện đông người. Củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân.

3 nhiệm vụ đột phá được Đảng bộ tỉnh Bến Tre xác định gồm: Thứ nhất, tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, vận dụng linh hoạt, phù hợp các cơ chế, chính sách; nỗ lực cải thiện chỉ số Cải cách hành chính thu hút đầu tư phát triển. Thứ hai, tập trung lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi, cấp nước, giao thông, logistics, đô thị được tập trung thực hiện đạt kết quả bước đầu quan trọng. Tích cực, khẩn trương phối hợp với bộ, ngành Trung ương và các tỉnh lân cận đề xuất dự án tuyến đường bộ ven biển, cầu Đình Khao. Thứ ba, triển khai nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã có bước phát triển khá.