Địa ốc

Google News

BĐS Cần Thơ sôi động 9 tháng đầu 2025, Nam Long II Central Lake khẳng định vị thế đô thị trung tâm với pháp lý chuẩn

P.V

Theo báo cáo quý 3/2025 của Property Guru, thị trường BĐS Cần Thơ tiếp tục trở thành một trong những khu vực được quan tâm hàng đầu tại miền Nam. Trong đó, Nam Long II Central Lake trở thành tâm điểm khi ra mắt tiếp quỹ đất nền và shophouse với pháp lý hoàn chỉnh, mang đến giải pháp an cư – đầu tư bền vững cho khách hàng dịp cuối năm.

Cần Thơ nằm trong Top 4 thị trường bất động sản sôi động nhất miền Nam

Báo cáo quý 3/2025 của Property Guru cho thấy mức độ quan tâm đến bất động sản tăng mạnh so với quý trước, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp thị trường phục hồi tích cực. Bên cạnh đó, sự phát triển đồng bộ của hạ tầng, chiến lược quy hoạch liên vùng sau sáp nhập cùng mặt bằng lãi suất thấp và dòng vốn đầu tư quay trở lại đã tiếp thêm niềm tin cho thị trường các tháng cuối năm.

Trong bức tranh chung của thị trường, Cần Thơ gây chú ý khi nằm trong Top 4 thị trường được quan tâm nhất tại miền Nam sau TP.HCM mở rộng (có Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu), Đồng Nai và Long An . Chỉ trong ba năm, giá bất động sản tại nhiều khu vực trọng điểm tại Cần Thơ đã tăng từ 10 - 40% , phản ánh xu hướng dịch chuyển dân cư và dòng vốn đầu tư.

image001-9199.jpg
Bất động sản Cần Thơ tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường, theo Báo cáo Tổng quan Quý III/2025 của PropertyGuru.

Sau khi hợp nhất với Hậu Giang và Sóc Trăng, Cần Thơ mở rộng địa giới lên hơn 6.360 km², dân số đạt 4,2 triệu người – chính thức trở thành đô thị trung tâm vùng ĐBSCL, giữ vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế và là hạt nhân kết nối kinh tế nội vùng.

Các chuyên gia nhận định, việc triển khai khu hành chính mới quy mô 20 ha tại Nam Cần Thơ trở thành động lực mới thúc đẩy thị trường bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ. Đây hiện là nơi quy tụ nhiều khu dân cư và công trình hạ tầng xã hội được quy hoạch bài bản, trong đó Nam Long II Central Lake – khu đô thị tích hợp 43,8 ha do Tập đoàn Nam Long phát triển, được xem là điểm nhấn kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại cho thành phố.

Nam Long II Central Lake dẫn đầu thị trường Cần Thơ nhờ nguồn cung pháp lý chuẩn

Nam Long II Central Lake khẳng định vị thế đô thị đáng sống bậc nhất tại Cần Thơ, nơi cư dân có thể sống – làm việc – học tập – vui chơi – giải trí trong không gian được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự án dành hơn 60% diện tích cho cây xanh, mặt nước và tiện ích công cộng, với hơn 30 tiện ích gồm hồ trung tâm rộng 3ha, công viên, tuyến dạo bộ ven hồ, cụm sân thể thao với 11 sân pickleball, trường học, khu thương mại… tất cả cùng kiến tạo nên một môi trường sống năng động, an toàn và phù hợp cho mọi thế hệ.

image003-3157.jpg
Nam Long II Central Lake – đô thị đáng sống, điểm đến đầu tư tiềm năng giữa trung tâm Cần Thơ.

Bên cạnh đó, khu đô thị kết nối nhanh chóng đến khu hành chính mới, trung tâm thương mại, trường học và các tuyến cao tốc trọng điểm trong khu vực.

Ở góc độ đầu tư, Nam Long II Central Lake hội tụ đầy đủ các yếu tố của một tài sản đầu tư an toàn, bền vững: quy hoạch theo mô hình tích hợp với hệ tiện ích đồng bộ, pháp lý hoàn chỉnh, chủ đầu tư uy tín, hạ tầng hiện hữu với tiềm năng khai thác thực tế. Quỹ hàng mới gồm đất nền và shophouse xây sẵn sắp mở bán nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường.

image005-6907.jpg
Toàn bộ đất nền đã có sổ sổ hồng, và các căn shophouse đã đầy đủ pháp lý bán hàng.

Toàn bộ đất nền đã có sổ hồng, sẵn sàng giao dịch và chuyển nhượng, phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm tài sản đầu tư chắc chắn hoặc tích lũy dài hạn. Các căn shophouse đã sẵn sàng bàn giao ngay phục vụ nhu cầu ở hoặc khai thác kinh doanh. Hai dòng sản phẩm này đáp ứng cùng lúc ba yếu tố: pháp lý rõ ràng - đa công năng - tiềm năng sinh lời cao, được đánh giá là hạng mục đầu tư “hàng hiếm” tại Cần Thơ.

Chính sách bán hàng đặc biệt củA Nam Long II Central Lake

Ưu đãi dành riêng dịp cuối năm

• Tặng gói hoàn thiện cơ bản trị giá đến 500 triệu đồng, áp dụng cho 33 căn shophouse đầu tiên

• Chiết khấu hấp dẫn đến 11%

• Ưu đãi lãi suất 0% trong 18 tháng

• Hỗ trợ vay ngân hàng tối đa 65% giá trị sản phẩm

Ưu đãi tri ân đặc biệt – Kỷ niệm 33 năm Nam Long

• Chiết khấu thêm 3,3% dành riêng cho khách hàng trong dịp kỷ niệm

• Tặng 24 tháng miễn phí phí quản lý vận hành

P.V
#Nam Long II Central Lake

